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Gündem
TRT Haber 03.08.2026 20:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduklarını, kalıcı barışın tesisi ile bölgede huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının Plan'ın başarısı için şart olduğunu, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirtti.

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