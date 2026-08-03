  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.08.2026 21:15

Trump: Görüşmeler, iyi bir anlaşma imzalamak için İran'ın son şansı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için "İran'ın son şansı" olduğunu belirtti.

Trump: Görüşmeler, iyi bir anlaşma imzalamak için İran'ın son şansı

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Donald Trump, Tahran ile müzakerelerin bugün yeniden başladığını ve şu anda sürdüğünü belirterek, İran'ın müzakereler konusunda birbiriyle çelişen açıklamalar yaptığını savundu.

ABD Başkanı Trump, "Şu anda İran'ın talebi üzerine, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer ülkelerin de desteklediği görüşmeleri yürütüyoruz. Bu, onların iyi bir anlaşma yapması için son şansı." diye konuştu.

Söz konusu ülkelerden kendisine "saldırıları durdurması" çağrısı gelmese II. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük saldırılardan birine başlamaya hazır olduklarını söyleyen Trump, adı geçen Körfez ülkelerinden gelen telefonla saldırıları durdurma kararı aldığını belirtti.

Daha sonra bir soruya yanıt verirken benzer bir ifade daha kullanan Trump, "İran'ın başını kesmeden önce ona son bir şans daha vermek istiyorum. Umarım aklıselim davranırlar. Bakalım neler olacak." dedi.

İran ile görüşmeler yaparken, karşı tarafın kamuoyuna bazen "ABD ile görüşmedikleri" yönünde açıklamalar yaptığını ifade eden Trump, bundan rahatsız olduğunu vurguladı.

İlk aşama Hürmüz Boğazı, ikinci aşama İran'ın nükleer programı

İran ile müzakerelerin öncelikli maddesinin Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması olduğunu kaydeden Trump, "Daha sonra da İran'ın nükleer kapasitesini ele alacağız." ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden İran'ın hiçbir şekilde ücret alamayacağını savunan Trump, "Şu anda boğazı tamamen biz kontrol ediyoruz, eğer birisi alacaksa biz ücret alırız." dedi.

İran'ın nükleer kapasitesinden tamamen arındırılmasını istediklerini vurgulayan ABD Başkanı, bu konuda başka bir seçeneği kabul etmeyeceklerini söyledi.

ETİKETLER
ABD Donald Trump İran
Sıradaki Haber
Danimarka'da askerlik 4 aydan 11 aya çıkarıldı: İlk grup hizmete alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:02
Katil İsrail’in Gazze kentinde bir araca düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti
22:44
Rusya'dan Samsun'a giden gemiye saldırı
22:20
Kürşad Zorlu: Hazar'dan Kafkaslar'a, oradan Basra Körfezi'ne uzanan hattın merkezinde büyük Türk dünyası var
22:14
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Hayye ile görüştü
22:35
Tahir Sarıkaya gözaltına alındı
21:34
Danimarka'da askerlik 4 aydan 11 aya çıkarıldı: İlk grup hizmete alındı
ABD'deki Ölüm Vadisi'nde sıcaklık 53 dereceyi buldu
ABD'deki Ölüm Vadisi'nde sıcaklık 53 dereceyi buldu
FOTO FOKUS
Mimaride estetik algımızı mı kaybediyoruz?
Mimaride estetik algımızı mı kaybediyoruz?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ