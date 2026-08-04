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Dünya
AA 04.08.2026 09:33

İran Cumhurbaşkanı: Toprak bütünlüğümüzü koruyacağız ancak savaşı genişletme arzusunda değiliz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile savaşın genişlemesini istemediklerini ancak İran'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal çıkarlarını savunmak için tüm gücüyle hareket edeceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı: Toprak bütünlüğümüzü koruyacağız ancak savaşı genişletme arzusunda değiliz

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen Ulusal Aile Hekimliği Programı Töreni'nde konuşan Pezeşkiyan, ABD ile devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin İran'ı hedef alan saldırılarına ilişkin olarak ​​​​​​​Pezeşkiyan, "Toprak bütünlüğümüzü tüm gücümüzle koruyacağız ancak savaşı genişletme veya savaşı sürdürme arzusunda değiliz." dedi.

Ülkedeki sağlık sisteminin geliştirilmesinin önemine de vurgu yapan Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Kapsamlı bir sağlık sistemine sahip bir toplum, zararlara ve tehditlere karşı daha dirençli olacaktır ve sağlıkta adaletin sağlanması, ülkenin etkin yönetimi ve sürdürülebilir kalkınması için en önemli şartlardan biridir."

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İran Mesud Pezeşkiyan ABD
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