ABD'de zimmetine 1 milyon dolara yakın kripto para geçirdiğini itiraf eden FBI ajanı hakkında dava

The New York Times (NYT) gazetesinin mahkeme belgelerine dayandırdığı habere göre, Washington'da FBI'da görev yapan kıdemli ajan Patrick Yaroch hakkında "çalıntı mal bulundurma" suçlamasıyla dava açıldı.

Dava dosyasında, Yaroch'un "vicdan azabı çektiğini" belirterek, geçen hafta bir Adalet Bakanlığı çalışanına suçunu itiraf ettiği aktarıldı.

Belgelerde, Yaroch'un yaptığı eylemin "içini kemirdiğini" söylediği ve "içini dökmek istediğini" dile getirdiği ifade edildi.

Yaroch'un, aldığı kripto paraların kendi kişisel varlıklarıyla karıştığını, bu nedenle tam miktarı bilmediğini ancak toplam tutarın 1 milyon doların altında olduğunu düşündüğünü söylediği belirtildi.

Soruşturma ekibi ise ajanın dijital cüzdanında yaklaşık 1 milyon dolar değerinde kripto para tespit etti.

Mahkeme kayıtlarına göre Yaroch, kripto paraları 2024 sonu veya 2025 başından itibaren 10 ila 12 işlemle çektiğini, FBI'ın yürüttüğü soruşturmada ele geçirilen erişim bilgilerini kullanarak şüphelinin hesabından transfer yaptığını kabul etti.

FBI Sözcüsü, iddiaların öğrenilmesinin ardından kurumun derhal harekete geçtiğini, Yaroch'un görevine son verildiğini ve olayla ilgili kapsamlı soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Öte yandan belgelerde, soruşturma ekibinin Yaroch'un internet arama geçmişinde mayısta ChatGPT'ye, "40 yaş civarında emekli olmayı ve İtalya'nın Cilento bölgesi ya da Portekiz'in Dao bölgesinde daha sakin bir bağcılık ve tarım yaşamı kurmayı hedeflediğini" belirterek, 1 milyon doların nasıl yatırıma dönüştürülebileceğine ilişkin tavsiye istediğini belirlediği bilgisi de yer aldı.