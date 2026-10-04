AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram: Bazı açıklamalarım istismar edildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram son günlerde yaptığı açıklamaların bazı çevrelerce istismar edildiğini belirtti.

"Birtakım olaylar konusunda duyduğum kaygıları ifade etmeye çalışırken kullandığım bazı ifadelerin maksadını aştığını, çarpıtıldığını müşahede ediyorum." dedi. Bayram, yol yürüdüğü insanları töhmet altında bırakabilecek bir dili asla kullanmak istemediğini ifade etti.

Serkan Bayram, "AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca vatandaşımızdan maksadını aşan ifadelerimden dolayı haklarını helal etmesini istiyorum" mesajını paylaştı.

Fon soruşturmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inceleme ve denetim için verdiği emirleri hatırlatan Bayram, devam eden hukuki süreçler hakkındaki değerlendirmelerinin isabetli olmadığının altını çizdi.

Üzgün olduğunu belirten Bayram, "Düşüncelerimi siyasi sorumluluğun gerektirdiği üslupla ifade etmem gerekirdi" dedi.



