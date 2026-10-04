Açık 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 04.10.2026 22:24

AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram: Bazı açıklamalarım istismar edildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, son günlerde yaptığı açıklamaların bazı çevrelerce istismar edildiğini belirtti. Bazı ifadelerinin maksadını aştığını belirten Bayram, "AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca vatandaşımızdan haklarını helal etmesini istiyorum." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram: Bazı açıklamalarım istismar edildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram son günlerde yaptığı açıklamaların bazı çevrelerce istismar edildiğini belirtti.

"Birtakım olaylar konusunda duyduğum kaygıları ifade etmeye çalışırken kullandığım bazı ifadelerin maksadını aştığını, çarpıtıldığını müşahede ediyorum." dedi. Bayram, yol yürüdüğü insanları töhmet altında bırakabilecek bir dili asla kullanmak istemediğini ifade etti.

Serkan Bayram, "AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca vatandaşımızdan maksadını aşan ifadelerimden dolayı haklarını helal etmesini istiyorum" mesajını paylaştı.

Fon soruşturmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inceleme ve denetim için verdiği emirleri hatırlatan Bayram, devam eden hukuki süreçler hakkındaki değerlendirmelerinin isabetli olmadığının altını çizdi.

Üzgün olduğunu belirten Bayram, "Düşüncelerimi siyasi sorumluluğun gerektirdiği üslupla ifade etmem gerekirdi" dedi.


 

ETİKETLER
AK Parti
Sıradaki Haber
Adalet Bakanı Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı Kılıç için başsağlığı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:23
Adalet Bakanı Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı Kılıç için başsağlığı mesajı
22:22
Bakan Çiftçi'den motor yağı dökülen yola toprak taşıyan polise teşekkür
22:19
TEKNOFEST Şanlıurfa'da güvenlik ASELSAN'a emanet edildi
19:57
Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 85'e çıktı
19:54
AK Parti Sözcüsü Çelik: Taramalarda hem Adana hem de Osmaniye açısından herhangi bir sıkıntı görülmedi
22:34
Cevdet Yılmaz: Bütün enerjimizi kalkınmaya ve refaha yönlendirmek istiyoruz
Beykoz'da yırtıcı kuş göçü gözlem etkinliği
Beykoz'da yırtıcı kuş göçü gözlem etkinliği
FOTO FOKUS
TEKNOFEST'in yeni yıldızı "isot" hem mayın tarıyor hem halay çekiyor
TEKNOFEST'in yeni yıldızı "isot" hem mayın tarıyor hem halay çekiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ