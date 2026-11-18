Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Güler, dünyada ve bölgede yaşanan krizlerin, artan çatışmalar ve değişen tehdit ortamının, ülkeleri savunma harcamalarını artırmaya, askeri kabiliyetlerini geliştirmeye ve modernizasyon faaliyetlerini hızlandırmaya yönelttiğini anlattı.

Küresel ölçekte savunma harcamaları artmaya devam ederken, Türkiye'nin de savunma harcamaları çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Güler, "Özellikle İran'ın hedef ayrımı gözetmeyen saldırılarının da ortaya koyduğu üzere, hava ve füze tehditleriyle insansız hava araçlarının yaygınlaşması güçlü, çok katmanlı ve bütünleşik hava savunma sistemlerine duyulan ihtiyacı daha da artırmıştır." diye konuştu.

Güler, bahse konu gelişmeler karşısında Çelik Kubbe, milli muharip uçak, dronlar ve insansız sistemler gibi öncelikli projelerin hızlandırılmasına, hava savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesine, kritik tesis ve altyapıların korunmasına, mevcut sistemlerin modernizasyonuna, yeni nesil tehditlere karşı çok yönlü tedbirlerin geliştirilmesine öncelik verdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve destekleriyle 2026, 2027 ve 2028 yılları için hususi olarak bütçe tahsis edilmesinin önemine işaret eden Güler, hususi bütçe tahsisinin savunma sanayisinin seri üretim kapasitesinin artırılması ve ihtiyaç duyulan sistemlerin hızlıca envantere kazandırılması bakımından büyük önem taşıdığını söyledi.

Güler, savunma bütçesindeki artışın temel gerekçesinin, değişen güvenlik ortamının ortaya çıkardığı ihtiyaçlar doğrultusunda savunma sanayisinin üretim kapasitesini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığını güçlendirerek, Türkiye'nin güvenliğini uzun vadede teminat altına almak olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak şehitlerin emanetlerine sahip çıkmayı, gazilerin ve ailelerinin yanında durmayı, ihtiyaç ve taleplerini duyarlılıkla yaklaşmayı öncelikli görev gördüklerini dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla gazilerimizin ve vazife malullerimizin sosyal ve özlük haklarını daha da geliştirmek, hayatın her alanda karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve ailelerimizin refahını artırmak için devletimizin imkanları ölçüsünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nitekim ağustos ayında Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilen ilgili kanunla bu konuda önemli adımlar atılmıştır. 7594 sayılı kanunla erbaş ve er şehitlerimizin anne ve babalarına aylık bağlanmasında uygulanmakta olan asgari ücret alt sınırının tüm şehitlerin anne ve babalarına uygulanmasına bakıma muhtaç gazilere ödenen bakım yardımının asgari ücretin 2 katından 2,5 katına çıkarılmasına erbaş, er, gazi ve vazife malulleri için maluliyet derecesinin yeniden değerlendirilmesi talep etme yaşının 41'den 55'e çıkarılması sağlanmıştır. 3713 sayılı kanun kapsamındaki erbaş ve erler ile korucu ve sivillere bağlanacak aylıkların alt sınır ve göstergeler oranında artırılması, terörle mücadelede malul kalmayacak şekilde yaralananlardan derece belirlenenlere bağlanan aylıkların artırılması ve terörle mücadelede terörist silahıyla malul kalmayacak şekilde yaralananlara aylık bağlanması ve bazı haklar verilmesi imkanı da getirilmiştir."

"Personelimizin geleceğine ilişkin iyileştirmeleri yapıyoruz"

Bakan Güler, 2027 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifine göre, Şehit Yakını ve Gaziler Programı'nda tüm kamu idareleri için 30 milyar 25 milyon lira ödenek tahsisi de öngörüldüğünü ifade etti. Bahse konu ödeneğin koordinasyonundan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sorumlu olduğunu belirten Güler, yönetiminin ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca gerçekleştirileceğini söyledi.

Bakanlık bütçesine tahsis edilen ödeneklerin ise sadece ilama bağlı borçlar kapsamında yapılan ödemeler için olduğunu anlatan Güler, "Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize yönelik hakların geliştirilmesinin yanı sıra, uzman erbaşlarımızın da özlük hakları ve kamu görevlerine geçiş imkanları dahil personelimizin geleceğine ilişkin iyileştirmeleri de yapıyoruz." dedi. Güler, bu kapsamda eğitim seviyesi uygun olanların 3. dereceden 1. dereceye yükselebilmelerinin sağlandığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Güler, şunları kaydetti:

"Bitirdikleri yüksek öğrenim süresine göre ilave kademeler ile 1 derece verilmesine imkan tanınmış uzman erbaşların astsubaylığa statü geçiş kontenjanları artırılmış, devlet memurları ile birlikte uzman erbaşların konutlardan faydalanma oranı yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarılmıştır. Bunların yanı sıra emeklilik sürecine ilişkin olarak 55 yaşında yaş haddinden emeklilik hakkı getirilmiş, devlet memuru olarak istihdam edildikten sonra emekli olanların ise emekli aylıklarının doğrudan emekli olan uzman erbaşların emekli aylıklarıyla eşitlenmesi sağlanmıştır. Emeklileri dahil uzman erbaşlara 3600 ek göstergeden faydalanma hakkı verilmiştir."

Uzman çavuşların kamuya geçiş süreçlerinin mevcut mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü söyleyen Güler, sözleşmeli erbaş ve erler içinde de önemli iyileştirmeler yaptıklarını vurguladı. Bu kapsamda, görev şartlarının ağırlığı dikkate alınarak özel harekat ve operasyon tazminatından yararlanmalarının sağlandığını ve tutarın 63 bin lira seviyesine ulaştırıldığı aktaran Güler, "Sözleşme bitiminde ödenen tazminatlarda ise yüzde 33 oranında artış yapılmış böylece 7. hizmet yılını tamamlayarak ayrılan personele 2 milyon lira üzerinde ödeme gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımız bünyesinde kalarak uzman erbaşlığa geçen sözleşmeli erbaş ve erlere de ikramiye imkanı getirilmiş. Uzman erbaşlığa geçiş için başvuru şartı 3 yıldan 2 yıla indirilmiştir." ifadelerini kullandı.

C-130 tipi uçağın düşmesi

Bakan Güler, C-130 tipi askeri kargo uçağının kazasına ilişkin, "C-130 kazasına ilişkin analiz ve sonuçların değerlendirilmesine yönelik çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir. Bu aşamada uçağın ana üreticisi Lockheed Martin tarafından incelenmesi talep edilen ilave parçalar gündeme gelmiştir. C-130 uçakları dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılmaya devam edilmektedir." bilgisini verdi.

Güler, firmanın incelemelerini tamamlamasının ardından kamuoyunu bilgilendireceklerini sözlerine ekledi.

Mekke Anlaşması

Bakan Güler, Hürmüz Boğazı'nda enerji sevkiyatı aksadığında veya Kızıldeniz'de ticaret gemileri tehdit altında kaldığında, bunun sonuçlarını Türkiye'nin de hissettiğini söyledi.

Özellikle Orta Doğu ve çevresindeki krizlerin Türkiye'ye etkilerini yönetebilmek için Suudi Arabistan ve Pakistan'la mevcut savunma işbirliğine kalıcı ve kurumsal bir zemine oturtmak için anlaşmayı (Mekke Anlaşması) imzaladıklarını ifade eden Güler, anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almayan savunma amaçlı bir işbirliği ittifakı olduğunu vurguladı.

Güler, anlaşma taraflar arasında savunma alanında düzenli istişare ve koordinasyonu geliştirmeyi, karşılıklı desteğe dayalı güvenlik ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlayan bir çerçeve sunduğunu ifade etti.

Yaşar Güler, şöyle konuştu:

"Öngörülen bu karşılıklı destek, muharip kuvvetlerin herhangi bir tehdit karşısında doğrudan veya ivedi biçimde konuşlandırılması anlamına kesinlikle gelmemektedir. Esas olan şu ki saldırıya uğrayan tarafın ihtiyaç duyduğu desteğin niteliğini belirleyerek talepte bulunması öngörülmektedir. Buna göre sağlanabilecek desteğin türü ve kapsamı, tehdidin ölçeği, niteliği, ilgili ülkenin ihtiyaçları ve tarafların milli değerlendirmeleri doğrultusunda ele alınacaktır. Ayrıca NATO üyeliğimizden doğan hak ve yükümlülüklerimiz de anlaşmanın 12. maddesiyle saklı tutulmaktadır."

Bu iş birliğinde temel ölçünün Türkiye'nin güvenlik ihtiyacı olduğuna işaret eden Güler, şöyle devam etti.

"Binlerce yıllık kadim devlet aklının önemli bir yansıması olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, köklü tarihinden daima ilham ve ibret almaktadır. Bu anlayışla ortak çıkarımızın bulunduğu alanlarda hazırlığımızı önceden yapıyoruz. Bir kriz çıktığında ise olayın anlaşma kapsamına girip girmediğini ve Türkiye'nin hangi katkıyı sunacağını somut şartlara göre değerlendiriyoruz. Sonuç olarak Türkiye'nin hangi sorumluluğu hangi şartlarda üstleneceğine Türkiye kendi anayasal ve milli karar usulleri çerçevesinde karar vermektedir."

Kıbrıs Adası'nda hassas dengelere zarar verecek Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini ihlal edecek ve güvenliklerini tehlikeye atacak her türlü girişime karşı gerekli askeri ve siyasi tedbirleri almayı sürdürdüklerini vurgulayan Güler, "Bu kapsamda adada barış ve istikrarın sürdürülmesi için gayretlerimizi sürdürüyor, ülkemize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelebilecek her türlü tehdide karşı gerekli tedbirleri almaya ve bu noktada askeri kabiliyetlerimiz ile hazırlık durumumuzu daha da güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu konudaki kararlılığımızın bir göstergesi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 2011 yılında belirlenen deniz sınırı ve 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletler'e deklare edilen kıta sahanlığımız içerisinde sürdürülen arama, sondaj faaliyetlerine de destek gemilerimizle eşlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Destek gemilerinin 2026 yılının başından itibaren 22 bilimsel araştırma faaliyetine refakat ve koruma sağladığını bildiren Güler, "Söz konusu faaliyetlerde toplam 234 deniz ve hava platformumuz görev almıştır. Halihazırda deniz kuvvetleri unsurlarınca altı sondaj faaliyetine refakat ve koruma sağlanmaktadır. Ayrıca 2026 yılı başından itibaren 1156 Navtex yayınlanarak yayını da yapılmıştır." bilgisini paylaştı.

Karadeniz'deki gemi saldırılarıyla ilgili savaştan kaynaklanan deniz tehditlerine karşı bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde gerekli askeri tedbirlerin alındığının altını çizen Güler, "Bu kapsamda MCM Black Sea bünyesindeki ortaklarımız Romanya ve Bulgaristan ile gerçekleştirdiğimiz üçlü görüşmelerde Karadeniz'deki tehditlere karşı ortak mücadele ve koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık. Ayrıca savaşan taraflarla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde güvenlik hassasiyetlerimizi ve gerekli tedbirleri alma konusundaki kararlılığımızı da ifade ettik." açıklamasını yaptı.

Kaan'ın teslimat takvimi

Savunma sanayisiyle ilgili çalışmalara da değinen Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2030 yılı sonuna kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza 20 adet uçağın teslim edilmesi, 2035 yılı sonuna kadar ise bu sayının 100'e ulaşması öngörülmektedir. Yerli imkan ve kabiliyetlerimiz ihtiyaç duyulan seviyeye ve miktara ulaşıncaya kadar mevcut hava gücümüzün korunması ve bu geçiş döneminin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ile F-16, F-35, Eurofighter ve C-130J tedarik çalışmalarımız planlı şekilde sürdürülmektedir. Bu platformları yalnızca birer tedarik kalemi olarak değil, aynı zamanda stratejik diyalog ve ortaklıklarımızı geliştiren önemli zeminler olarak da değerlendiriyoruz. Bu kapsamda Eurofighter Typhoon uçağı tedariki için Birleşik Krallık ile geçtiğimiz yıl imzaladığımız sözleşme gereğince 20 adet uçak ve bu uçaklara ait ekipman ve mühimmatın temini süreci yürütülmektedir. Uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi de imzalanmıştır. Bu sözleşmeye göre yedek parça, simülatör, test ekipmanları ve yer destek cihazları temin edilecek, pilot eğitimleri gerçekleştirilecek, uçak bakım teknisyeni ve elektronik hat ve sistem yöneticisi personeline eğitim verilecektir."

Eurofighter ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekat ihtiyacının karşılanması maksadıyla İngiltere'den tedarik edilen 12 adet C-130J uçağının Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ulaştırma kabiliyetlerine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Güler, uçakların envantere alınmasının ardından uçuş, bakım ve onarım faaliyetlerinin Türkiye'nin kendi imkan ve kabiliyetleriyle gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Bu yılın sonunda iki C-130J uçağının teslim alınmasının planlandığını bildiren Güler, şunları kaydetti:

"Öte yandan ülkemiz için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temaslarımız Amerikan makamlarıyla sürdürülmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Sürecin müttefiklik ilişkilerimiz ve karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. F-16 Blok 70 uçağı tedarik projesinde sürecin devamına yönelik faaliyetler ABD'li paydaşlar ile koordineli olarak yürütülmektedir."

Askeri hastanelerin açılması için çalışmaların devam ettiğini anlatan Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Halihazırda muharebe sahası sağlık hizmet desteği en uç noktadan itibaren görevlendirilen muharip sıhhiye ve muharebe cankurtaran eğitim almış 2212 muharip sıhhiye ve cankurtaran uzman çavuş, 1910 ilk ve acil yardım teknikeri sağlık astsubayı ve 454 askeri tabip vasıtasıyla yürütülmektedir. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yalnızca personelimize yönelik hizmet veren 5 hastane, ayrıca ihtiyaç halinde talebe bağlı olarak tam izolasyonu sağlanmış kat veya bloklarda personelimize hizmet veren 12 hastane ile Bakanlığımız personeline sağlık hizmeti verilmektedir."

Bakan Güler'in milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından Komisyonda, Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının yanı sıra Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının Sayıştay raporu kabul edildi.