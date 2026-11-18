Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Körfez'deki son durum ve bölgedeki ihtilafları sona erdirmeye yönelik çabaları telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Körfez'deki son durum ve bölgedeki ihtilafları sona erdirmeye yönelik çabalar değerlendirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüşme

Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.