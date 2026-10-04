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Türkiye
AA 04.10.2026 22:20

Bakan Çiftçi'den motor yağı dökülen yola toprak taşıyan polise teşekkür

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'da, trafik kazasının ardından başka bir kaza olmasını engellemek için yola dökülen motor yağının üzerine toprak taşıyan polise teşekkür etti.

Bakan Çiftçi'den motor yağı dökülen yola toprak taşıyan polise teşekkür

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hatay'da kaza sonrası başka kaza olmasın diye yola dökülen motor yağının üzerine avuç avuç toprak taşıyan fedakar polis kardeşim, vazifeni vicdani bir mesuliyet olarak gören hassasiyetin için yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisi, aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için her koşulda 'önce insan' diyerek fedakarca görev yapmaya devam ediyor. İyi ki varsınız."

 

 

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