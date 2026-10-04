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Türkiye
AA 04.10.2026 19:03

Serdal Adalı yeniden başkan

Beşiktaş'ta düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut başkan Serdal Adalı, 3 bin 815 geçerli oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Serdal Adalı yeniden başkan

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayım işlemi sona ererken, 20 sandığın tasnifi tamamlandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede seçime tek aday giren Serdal Adalı, kullanılan toplam 3910 oyun, 3815'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Seçimde 37 geçersiz, 58 de boş oy kullanıldı.

Adalı ve yeni yönetimi, Mayıs 2028'e kadar görev yapacak.

Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi

Asıl Üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre

Yedek Üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin

Bakan Bak, Adalı'yı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı mesajında, "Beşiktaş Kulübünün Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Serdal Adalı'yı kutluyorum. Serdal Adalı'ya ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı

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