Adana ve Osmaniye art arda sallandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Bu depremden 17 dakika sonra Saimbeyli ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Bu depremin de yerin 8,67 kilometre kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Osmaniye'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Adana’daki depremlerin ardından saat 14.43’te bu kez komşu il Osmaniye’nin Sumbas ilçesi 5,2 büyüklüğündeki üçüncü bir depremle sallandı.

AFAD, Sumbas merkezli depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

"Olumsuz bir durum bulunmuyor"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8, ve 4,9, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise 5,2 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

"Tüm ihbarları değerlendiriyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini, tüm ihbarları değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından şu ana kadar bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adana'nın Saimbeyli ve Osmaniye'nin Sumbas ilçelerinde meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Saha çalışmalarına ilişkin bilgi veren Serdengeçti, "İlimizde hissedilen deprem sonrası ilgili kurumlarımızla ivedilikle koordinasyon sağlanmış olup, şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Yüce Mevla milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.