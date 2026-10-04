Hakkari'de arı kovanlarına gizlenmiş 91 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yaklaşık 1 ay sürdürülen fiziki ve teknik takip neticesinde, şüpheli bir tır durdurularak detaylı arama gerçekleştirildi.

Tırda yapılan aramalarda, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri canlı arıların bulunduğu kovanların içerisindeki peteklerin arasına gizleyerek sevk etmeye çalıştıkları tespit edildi.

Çalışmalar sonucunda, 91,1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı.