Bursa'da motosikletle kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Burhan Ö. idaresindeki kamyonet Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde Kemal Derviş yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ile yanındaki Mustafa Can Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Derviş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Can Ö'nün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü Burhan Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.