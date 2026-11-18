Adalet Bakanı Gürlek, yaptığı açıklamada, Gürcistan ile gerçekleştirilen adli iş birliği sonucunda haklarında yakalama kararı bulunan toplam 6 kişinin ülkeye getirildiğini duyurdu.

Bakan Gürlek’in paylaştığı bilgilere göre, iade edilen isimler arasında kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ile Yusuf Namlı da yer aldı.

Açıklamada, İstanbul’da 48 ayrı eylemden sorumlu olduğu tespit edilen Ahmet Dinç’in; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli hırsızlık suçlarından aldığı toplam 29 yıl 18 ay hapis cezasının infazı amacıyla arandığı belirtildi.

Yusuf Namlı’nın ise kadına karşı kasten öldürme, nitelikli yağma, konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etme ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme gibi suçlardan 9 ayrı yakalama kaydı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı ifade edildi. Farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan diğer 4 firarinin de Türkiye'ye iadesinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

"Hiçbir sınır, adaletten kaçışa sığınak olamaz"

Açıklamasında "Hiçbir sınır, adaletten kaçışa sığınak olamaz" ve "Bir suçlu nereye kaçarsa kaçsın, peşini bırakmayacağız" ifadelerine yer veren Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde suçla mücadelenin ve iade çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Gürlek, iadelerin gerçekleştirilmesine sağladıkları katkılar dolayısıyla Gürcistan makamlarına, Adalet Bakanlığının ilgili birimlerine ve İçişleri Bakanlığına teşekkür etti.