Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, Filipinler'de Çocuklara Yönelik Şiddetin Sona Erdirilmesi Konulu İkinci Küresel Bakanlar Konferansı kapsamında düzenlenen "Ortaklıkların Gücü: Her Ortamda Çocuklara Yönelik Şiddetle Mücadelede Gidişatı Değiştirmek" başlıklı üst düzey oturumda konuştu.

Çocuklara yönelik şiddetin sınırları aşan bir sorun olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Çocuklara yönelik şiddet, sınırları aşan ve hiçbir ülkenin tek başına çözemeyeceği bir sorundur. Dijital ortamlarda ortaya çıkan yeni riskler ve göç hareketleri ile insani krizler sırasında çocukların karşı karşıya kaldığı tehlikeler, ülkelerin birlikte hareket etmesini daha da önemli kılmaktadır. Türkiye’nin Çocuklara Yönelik Şiddetin Sona Erdirilmesi Küresel Öncü Ülkeler İttifakı’na katılımı, ulusal çalışmalarımızı ortak hedefler ışığında gözden geçirmemize yardımcı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen ilk Küresel Bakanlar Konferansı'nda açıklanan ulusal taahhütlerin ilerlemeyi değerlendirme ve gelecek dönemin önceliklerini belirleme imkanı sunduğunu ifade etti.

Türkiye'de çocukları evde, okulda, toplum içinde ve çevrim içi ortamlarda korumaya yönelik çalışmaları bütüncül bir yaklaşımla yürüttüklerini aktaran Göktaş, Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ile Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı'nın bu yaklaşımı desteklediğini kaydetti.

Sosyal risk haritalarıyla erken müdahale

Çocukların korunmasında risklerin erken tespit edilmesinin önemine işaret eden Göktaş, ailelerin ve okulların çocukların risk altında olabileceğini fark etmede önemli rol oynadığının altını çizdi.

Göktaş, "Bir erken uyarı sistemi olarak Sosyal Risk Haritaları'nı geliştirdik. Risklerin nerelerde yoğunlaştığını ve hangi ailelerin desteğe ihtiyaç duyabileceğini belirlemek amacıyla sosyal, ekonomik ve psikososyal göstergeleri hane düzeyinde analiz ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Çevrim içi platformlarda çocukların zararlı içerik ve davranışlardan korunmasına, ihtiyaç duyduklarında desteğe erişebilmelerine odaklandıklarını aktaran Göktaş, ülkelerin bu alanlarda birbirlerinin deneyimlerinden yararlanabileceğini belirtti.

Göktaş, Küresel Öncü Ülkeler İttifakı'nın, ülkelerin ortak siyasi taahhütlerini somut ulusal hedeflere dönüştürmelerine, önceliklerini belirleyerek ilerlemelerini takip etmelerine ve teknik destek almalarına imkan sunduğunu ifade ederek, ülkeler arasında karşılıklı öğrenmeyi teşvik ederek her ülkenin kendi koşullarına uygun çözümler geliştirmesine katkı sağladığını kaydetti.

Çocukların görüşlerinin de çalışmalara yansıtılması gerektiğine işaret eden Göktaş, "Çocukları da dinlemeliyiz. Çocuklar, kendilerini nerelerde güvende hissetmediklerini ve yardım almalarını nelerin zorlaştırdığını bize anlatabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, Türkiye'nin deneyimlerini paylaşmaya ve diğer ülkelerden öğrenmeye devam edeceğini belirterek, tüm devletleri, çocukların yaşadığı, öğrendiği ve oyun oynadığı her yerde şiddetten uzak büyüyebilmesi için Küresel Öncü Ülkeler İttifakı'na katılmaya davet etti.