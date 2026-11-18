Finansal İstikrar Komitesi tarafından yayımlanan basın duyurusuna göre, Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alınırken, finansal piyasalardaki güncel gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Duyuruda şunlar kaydedildi;

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında bugün (18 Kasım 2026) tarihinde toplanmıştır. Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü ele alınmış ve finansal piyasalardaki güncel gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Sermaye piyasalarımızda yaşanan son gelişmeler akabinde önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar ele alınmıştır.

Ayrıca, bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik politika adımları değerlendirilmiştir. Komite, sürdürülebilir büyümenin önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması amacıyla bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir.