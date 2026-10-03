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Türkiye
AA 03.10.2026 22:59

İstanbul'da usulsüz çakar kullanan sürücüye 173 bin lira ceza

İstanbul Beykoz'da izinsiz çakar kullanan sürücüye ceza yağdı. Trafik denetiminde usulsüz şekilde çakar sistemi kullandığı belirlenen sürücüye 173 bin 392 lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konulurken, araç da 1 ay trafikten men edildi.

İstanbul'da usulsüz çakar kullanan sürücüye 173 bin lira ceza

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında çakar sistemi açık seyreden bir aracı durdurdu.

Yapılan kontrollerde, aracın çakar kullanımına dair herhangi bir tahsis ve yasal yetkisinin bulunmadığı tespit edildi.

Otomobilin sürücüsü R.S.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "mevzuatta belirtilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları yetkisiz olarak takmak veya kullanmak" maddesinden 173 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu, araç da 1 ay trafikten men edildi.

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