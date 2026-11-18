New York'taki ABD Bölge Mahkemesinde açılan davada James'in avukatları, "yeni ve bilinmeyen bir ürünü" tanıtmak için oyuncunun şöhretinin, benzerliğinin ve lakabının kullanılmasını "kasıtlı ve kötü niyetli bir taktik" olarak nitelendirdi.

Dava dilekçesinde mahkemeden, üreticilerin Philadelphia 76ers yıldızının adını kullanmasının engellenmesi, elde ettikleri tüm kazançları iade etmeleri ve adının kullanımına ilişkin adil piyasa değerinin yanı sıra cezai tazminatı da içeren tazminata hükmedilmesi talep edildi.

Dava dosyasında, "Davalılar, daha önce bilinmeyen uygulamalarına ün kazandırmak için yasa dışı davranışlarda bulunduklarını umursamadı. İndirme sayılarını ve ücretli abonelikleri artırmak amacıyla, Sayın James'in Bron adlı uygulamayı onayladığı ve uygulamayla bağlantılı olduğu yönünde kasıtlı olarak yanlış bir izlenim yarattılar" ifadelerine yer verildi.

Associated Press (AP) haber ajansının uygulamanın internet sitesi ve kurucularının e-posta adresleri üzerinden görüş almak amacıyla gönderdiği mesajlara salı günü hemen yanıt verilmedi.

Yapay zeka destekli reklam kampanyası tepki çekti

Uygulamanın geliştiricisi PlayVision Inc. şirketinin merkezi California'da bulunuyor. Şirket, Üst Yönetici (CEO) Anish Gupta ve Teknoloji Direktörü (CTO) Marc Zoghby tarafından 2025 yılında, girişim hızlandırıcı Y Combinator'ın desteğiyle, spor takımları ve taraftarlar için maç ve antrenman görüntülerini yapay zekayla analiz eden bir program olarak kuruldu.

Şirket bu yıl, doğrudan bahis kabul etmediğini ancak bahis takibi ve oran karşılaştırması gibi hizmetler için abonelik ücreti aldığını belirttiği "Bron" uygulamasını piyasaya sürdü.

Şirketin bu ay başlattığı pazarlama kampanyasında, dövmelerinden sesine ve 23 numaralı formasına kadar James'e benzeyen bir kişinin soyunma odasında oturarak uygulamada gezindiği bir görüntüye yer verildi.

Front Office Sports'un daha önce bildirdiği üzere James'in avukatları şirkete ihtarname gönderdi. Dava dosyasında, şirketin reklamı kaldırdığı ancak reklamın öncesinde yeniden paylaşılarak yaklaşık 1 milyon kez görüntülendiği belirtildi.

Gupta, avukatların talebine sosyal medya üzerinden yanıt vererek uygulamaya yeni bir ad verileceğini yazdı ancak davanın açıldığı tarihe kadar herhangi bir isim değişikliğine gidilmedi. Bu durum, James'in hukuk ekibinin şirketin dikkat çekmek için bu tartışmadan faydalandığını öne sürmesine yol açtı. Gupta ise bu hafta sosyal medyada yaptığı paylaşımda yeni adın çarşamba günü açıklanacağını duyurdu.

Dava dosyasında NBA müsabakalarının dürüstlüğüne vurgu yapıldı

Dava dosyasında, James'in bu tür reklam anlaşmaları karşılığında genellikle on milyonlarca dolar gelir elde ettiği ve tahmin piyasası platformu Polymarket ile halihazırda münhasır bir anlaşmasının bulunduğu kaydedildi. Dosyada, yapay zekayla oluşturulan James görüntüsünün NBA oyuncularını içeren bahislere bakarken gösterilmesi nedeniyle uygulamanın pazarlama faaliyetinin özellikle zarar verici olduğu öne sürüldü.

Dava dilekçesinde, "NBA müsabakalarının dürüstlüğü ve kamuoyunun oyuncuların oynadıkları maçlara bahis oynamadığına dair güveni; lig, oyuncular ve taraftarlar için büyük önem taşıyor. Aktif bir NBA oyuncusunun NBA maçlarına bahis oynadığına dair herhangi bir ima bu nedenle önemsiz bir mesele olmaktan çok uzak ve tıklanma ile görüntülenme uğruna kullanılmamalı" ifadeleri yer aldı.