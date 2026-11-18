48 yaşındaki Daithi O'Corrain'in, Limerick kenti yakınlarındaki Shannon Havalimanı'nda park halinde bulunan ABD Hava Ulusal Muhafızlarına ait C-130 Hercules tipi uçağa zarar vermeden önce kapsamlı bir araştırma yaptığı öne sürüldü.

O'Corrain, uçakta kimyasal maddeler ve balta dahil çeşitli aletler kullanarak hasar oluşturmakla suçlanıyor.

ABD'li savcılar, şüpheliyi 10 yıla kadar hapis cezası öngören kamu malına zarar verme suçuyla itham etti.

Associated Press (AP) haber ajansının aktardığına göre O'Corrain şu anda ABD makamlarının gözetiminde bulunmuyor. Şüphelinin adına açıklama yapabilecek bir avukatının olup olmadığı da henüz bilinmiyor.

Saldırının ulusal güvenliği tehlikeye attığı belirtildi

New York'taki savcılar tarafından salı günü kamuoyuna açıklanan dava dosyalarında, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri bu eylemin ABD ulusal güvenliğini tehlikeye attığını savundu. Yetkililer, uçağın bir ABD askeri görevi kapsamında başka bir ülkeye giderken havalimanında park halinde beklediğini belirtti.

Savcılar mahkeme dosyasında, "İddiaya göre Daithi O'Corrain, bir ABD askeri uçağına yönelik kasıtlı ve planlı bir saldırı düzenleyerek on milyonlarca dolarlık hasara yol açtı ve kritik askeri operasyonları tehlikeye attı" ifadelerine yer verdi.

FBI Direktör Yardımcısı James Barnacle Jr ise bunun anlık gelişen bir vandalizm eylemi olmadığını vurguladı. Barnacle Jr, O'Corrain'in uçak hakkında araştırma yapmak, alet ve malzeme temin etmek ve verebileceği zararı en üst düzeye çıkarmak amacıyla aylarca hazırlık yaptığını açıkladı.

Uçağın içine girerek kokpit ve yakıt deposuna zarar verdi

Yetkililer, şüphelinin 11 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği eylem için kapsamlı bir plan yaptığını ve birkaç saat süren tahribat sırasında kullanacağı aletleri yanında getirdiğini bildirdi.

Açıklamaya göre şüpheli, kilit mekanizmasını kırarak uçağın içine girdi ve ardından pencereleri kapatıp kapıları kayışlarla bağladı.

ABD iddianamesinde yer alan bilgilere göre O'Corrain, uçağın iç kısmında ağır hasara yol açtı. Şüphelinin uçaktaki kablo demetlerini ve hidrolik hatlarını kestiği, sıvı oksijen hattını ezdiği, kokpitteki tüm göstergeleri parçaladığı ve hava kanallarını deldiği kaydedildi.

Şüphelinin ayrıca alüminyum ve çeliği aşındırabilen galyum maddesi kullandığı, yakıt deposuna çelik bilyeler döktüğü ve baltayla uçağın dış gövdesini deldiği ifade edildi.

Havalimanı personeli tarafından fark edilen ve uçağın üzerinde dururken görüntülenen O'Corrain olay yerinde gözaltına alındı. İrlanda ulusal polisi şüpheliye mala zarar verme suçlaması yöneltti.

ABD makamlarının hazırladığı suçlama metninde, büyük bir patlamaya yol açma riski taşıyan bir hattı kesmekten kaçınmasının şüphelinin eylemini ayrıntılı biçimde planladığını gösterdiği belirtildi.

Shannon Havalimanı sık sık savaş karşıtı protestolara sahne oluyor

Limerick Post gazetesinin haberine göre Cork kenti nüfusuna kayıtlı olan O'Corrain, destekçileri tarafından savaş karşıtı bir aktivist olarak tanımlanıyor.

ABD askeri personeli için önemli bir geçiş noktası olan Shannon Havalimanı, sık sık savaş karşıtı protestolara sahne oluyor. Havalimanı, eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından İrlanda ziyareti sırasında da kullanılmıştı.

ABD'li savcılar, son yıllarda protestocuların havalimanında çeşitli güvenlik ihlallerine yol açtığına dikkat çekti.

Bu kapsamda Mayıs 2025'te üç kişinin bir minibüsle çevre çitlerini aşarak alana girdiği ve aynı ayın ilerleyen günlerinde bir ABD uçağına boya püskürtülerek uçağın geçici olarak kullanılamaz hale getirildiği hatırlatıldı.