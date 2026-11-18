Bahreyn ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'ın "Bahreyn'i hedef alan düşmanca tutumunu ve sistematik saldırılarını" sürdürdüğü belirtildi.

Bahreyn hava savunma sistemlerinin İran tarafından gerçekleştirilen "bir dizi hain hava saldırısına" karşılık verdiği vurgulandı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı kısa bir süre önce, iki kez, tehlike uyarısı kapsamında halka sükuneti koruyarak en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulunmuştu.

Çok katlı bir bina yangın nedeniyle tahliye edildi

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama yakınlarındaki Vakıf Çarşısı'ndaki çok katlı bir binanın yangın nedeniyle tahliye edildiğini bildirdi.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sivil savunma ekiplerinin Vakıf Çarşısı'ndaki çok katlı bir binayı tedbir amaçlı tahliye ederek yapıda çıkan yangını kontrol altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, ilk yardım ekiplerinin olay yerinde gerekli müdahalelerde bulunduğu, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ise soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.