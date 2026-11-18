FBI'ya göre ağustos ayından bu yana "çeşitli kötü niyetli siber aktörler, finansal hizmetler, kamu, teknoloji, savunma, yarı iletken, enerji, sağlık, imalat, telekomünikasyon ve hukuk sektörleri dahil olmak üzere birçok alanda dünya genelindeki kuruluşları hedef alan kampanyalar yürütmek için ARTEX'i kullandı".

Uyarıda, yapay zeka destekli aracın kötü niyetli aktörlerin saldırılarını daha hızlı gerçekleştirmesine olanak tanıyabileceği belirtildi.

Uyarı metninde, "ARTEX, saldırı tekniklerini birbirine bağlamak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltıyor ve bazı sızma girişimleri ilk hedeflemeden ayrıcalıklı erişime kadar üç saatten kısa sürede ilerliyor" ifadelerine yer verildi.

Son dönemdeki siber aksaklıklarla bağlantısı görünmüyor

Güney Kore'deki finans kuruluşları da yakın zamanda ARTEX ile yürütülen saldırıların hedefi oldu.

Bir FBI yetkilisine göre ARTEX istismarının; Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) iç ağındaki sorunlar, JPMorgan Chase bağlantılı bankacılık kesintileri, Optimizely üzerinden bildirilen internet sitesi kötü amaçlı yazılım saldırıları, ülke genelinde uçuşların durdurulmasına yol açan güncelleme ve Microsoft Outlook kesintisi dahil olmak üzere son günlerde ortaya çıkan siber sorunlarla herhangi bir bağlantısı görünmüyor.

FBI, yaptığı uyarının yeni bir duyuru olmadığının altını çizdi.

Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu uyarıyı geçen hafta yayımladık çünkü yıl sonuna yaklaşırken Amerikalıların, bilinen teknikleri makine hızında uygulamak için yapay zekayı kullanan suçlulara ve devlet aktörlerine karşı kendilerini korumaları önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.