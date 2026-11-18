California Motorlu Taşıtlar Dairesi (DMV), daha fazla tehlikeli durumun yaşanmasını önlemek amacıyla düzeltici önlemler alınıncaya kadar Waymo'ya 11 Kasım'da eyalet otoyollarındaki araç faaliyetlerini durdurma talimatı verdi.

DMV'den yapılan açıklamada, "Daire, inşaat işçilerinin, araçlarının ve ekipmanlarının bulunduğu aktif inşaat alanlarına araçlarının tekrar tekrar girmesi nedeniyle Waymo'nun sürücüsüz otoyol operasyonlarının kamu güvenliği için yakın bir tehlike oluşturduğuna karar verdi" denildi.

Otoyollarda yaşanan iki tehlikeli olay dikkat çekti

DMV, Waymo araçlarının tehlike oluşturduğu yakın tarihli iki olaya özellikle dikkat çekti.

Açıklamaya göre bu ayın başlarında bir Waymo aracı, Körfez Bölgesi'ndeki Interstate 280 otoyolunda barikat kurmaya çalışan California Otoyol Devriyesi araçlarını geçmeye çalıştı.

DMV, yakın tarihli bir başka olayda ise üç Waymo aracının Körfez Bölgesi'ndeki Burlingame kenti yakınlarında bulunan 101 numaralı otoyoldaki aktif bir inşaat alanına girerek işçileri ve ekipmanları riske attığını bildirdi.

DMV, söz konusu olayın benzer vakaların ardından uygulanan önceki kısıtlamalara ve düzeltici önlemlere rağmen meydana geldiğini belirtti.

Waymo, otonom araçlarının inşaat alanlarındaki tepkilerini iyileştirmek amacıyla mayıs ayında San Francisco ve Los Angeles dahil çeşitli şehirlerdeki otoyol operasyonlarını geçici olarak durdurmuştu.

Waymo şehir içi yollarda hizmet vermeyi sürdürecek

DMV'ye göre Waymo'nun otoyol operasyonlarına yeniden başlamasına izin verilmeden önce araçlarının inşaat alanlarını, acil durum araçlarını ve diğer yol durumlarını güvenli bir şekilde tespit edip bunlara yanıt verebildiğine dair yeterli kanıt sunması gerekiyor.

ABC News'e açıklama yapan Waymo, "Yaptığımız her şeyin temelinde güvenlik yer alıyor" ifadelerini kullanarak DMV tarafından işaret edilen son olaylarda herhangi bir yaralanma veya çarpışma yaşanmadığını kaydetti.

Şirketin açıklamasında, "Önce güvenlik ilkelerimiz doğrultusunda performansımızı değerlendirmek amacıyla faaliyet gösterdiğimiz diğer pazarlardaki otoyol operasyonlarını da geçici olarak kısıtladık" bilgisine yer verildi.

Şirket, araç çağırma hizmetinin şehir içi cadde ve sokaklarda devam edeceğini bildirdi.

Waymo, otoyol operasyonlarına yeniden başlamak için California DMV ve diğer eyalet yetkilileriyle titiz ve sorumlu bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.