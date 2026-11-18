İstiridye kabuklarının içindeki parlak tabaka olan sedeften üretilen ilk yedek kemik grefti malzemesi olma özelliğini taşıyan ürün, bu ham maddeyi kemikleri yerinde sabitlemeye uygun hale getirmek için özel bir işlemden geçiriyor ve geliştirilmesi uzun yıllara dayanıyor.

PearlBone'un arkasındaki araştırma ekibi, sedefteki kalsiyum karbonatı 24 saat içinde greftlemeye hazır insan kemiği kalsiyum fosfatına dönüştüren kimyasal bir reaksiyon geliştirdi.

Doğada milyonlarca yıl süren süreç bir güne indirildi

PearlBone ekibinde yer alan Batı Avustralya Üniversitesinden rejeneratif biyolog Minghao Zheng, "İnci kabuğunun mineralize yapısı olan sedefi kemik mineral matris kompozitine dönüştüren bir teknoloji geliştirdik ve patentini aldık" dedi.

Zheng, "Esasen doğada milyonlarca yıl süren biyomineralizasyon sürecini bir günde tamamlanabilecek bir sürece hızlandırmanın yolunu bulduk" ifadelerini kullandı.

PearlBone araştırmacıları çalışmalarının bir kısmını daha önce Materials & Design dergisinde yayımladı. Araştırmacılar söz konusu çalışmada, sedef bazlı kalsiyum ortofosfat kompozitinin (NCOC) nasıl üretildiğini ayrıntılarıyla anlattı.

Batı Avustralya kıyılarında bulunan Pinctada maxima inci istiridyesinin kabuklarının kullanıldığı bu süreç, kabukların öğütülerek toz haline getirilmesini ve bu tozun kalsiyum fosfat tuzu ve suyla karıştırılmasını gerektiriyor.

Araştırmacılar yayımladıkları makalede, "Genel olarak verilerimiz, kendiliğinden sertleşen reaksiyonlarla üretilen NCOC'nin hızlandırılmış biyolojik bozunma ve kemik oluşumunu uyarıcı özellikler gibi avantajlar sunduğunu, bunun da onu etkili kemik yenilenmesi için umut verici bir kemik ikamesi haline getirdiğini gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

İnci yetiştiriciliğinin yan ürünleri geri dönüştürülüyor

Aksi takdirde atılacak olan inci yetiştiriciliği endüstrisinin mevcut yan ürünlerini kullandığı için bu işlem aynı zamanda sürdürülebilir bir nitelik taşıyor ve temel olarak istiridye kabuklarının geri dönüştürülmesini sağlıyor.

Nihayetinde PearlBone, yaralanma veya ameliyat nedeniyle hasar görmüş hemen her kemik için kullanılabilecek. Ancak FDA gereklilikleri, greftlerin genel olarak kemiğin "stabilitesinin ayrılmaz bir parçası" olamayacağını açıkça belirtiyor.

Başka bir deyişle ürün, kemik iyileşirken plak veya vida gibi diğer sabitleyicilerin yanında boşlukları doldurmak amacıyla kullanılıyor.

Malzemenin en dikkat çekici yönlerinden biri, doğal kemik hücrelerini boşlukları doldurmaya teşvik etmesi, özenle ayarlanmış bir yapı aracılığıyla kemiğin yeniden büyümesini desteklemesi ve sonunda yerini normal kemiğe bırakması.

Araştırmacılar, "NCOC, biyouyumlu ve biyolojik olarak parçalanabilen kalsiyum tuzlarından oluşan karmaşık bir bileşim ve mekanik dayanıklılığını koruyabiliyor, laboratuvar ortamında hücre tutunmasını, çoğalmasını ve kemik oluşumunu destekliyor" ifadelerini kullandı.

Mevcut kemik grefti yöntemlerine alternatif sunuyor

Hastanelerde ve kliniklerde kullanıma sunulma yolunda bir adım daha atan PearlBone, kemik greftlerine yönelik mevcut yaklaşımlara değerli bir alternatif vadediyor. Mevcut en iyi seçenek hastanın vücudunun başka bir bölgesinden kemik almak ancak bu yöntem iyi bir uyum sağlasa da ağrıya ve ameliyat sürelerinin uzamasına neden olabiliyor.

Diğer yapay kemik ikameleri de mevcut ancak bunlar her zaman aynı ölçüde uyum sağlamıyor ve dayanıklılık ile emilim oranları açısından sınırlı kalabiliyor.

PearlBone Putty 1600 kemik greftleri için hemen kullanıma sunulmayacak. PearlBone'dan sorumlu biyoteknoloji şirketi Marine Biomedical'ın, ürünün üretilmesi ve klinik ile ticari ortaklara satılması için ABD'deki ortaklarıyla çalışması gerekiyor.

Bilimsel yönünün yanı sıra mali açıdan da bu alanda büyük bir potansiyel bulunuyor. ABD, yıllık tahmini 1,1 milyar dolarlık değeriyle ortopedik ürünler için dünyanın en büyük pazarı konumunda yer alıyor.

Marine Biomedical Üst Yöneticisi (CEO) Rolee Kumar, "FDA onayı, yıllar süren bilimsel araştırmaları ve olağanüstü bir özveriyi yansıtıyor" dedi.