İsrail Meclisi'nde Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun öncülüğünde 67 milletvekilinin talebi üzerine meclis başkanını belirlemek için yapılan oturumda, 120 milletvekilinin 66'sı Yashar Partisi Milletvekili Matan Kahana'ya, 52'si ise Likud Milletvekili Ofir Katz'a oy verdi. Oturumda 2 milletvekili ise oy kullanmadı.

İsrail'de 27 Ekim seçiminde 19 sandalye ile kritik konuma yerleşen Arap partileri, Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun adayı Kahana'yı destekledi.

Matan Kahana'nın Meclis Başkanı seçilmesinin ardından Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun, Netanyahu hükümetinin geçirdiği tartışmalı yargı reformu ve diğer yasaların iptaline ilişkin yasa tasarılarını bugünden (çarşamba) itibaren sunması bekleniyor.

Ofir Katz'tan Filistin asıllı milletvekillerine: "Bana oy vermeyin"

İsrail'de geçici Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon blokunun adayı Likud Partisi'nin Grup Başkanı Ofir Katz, seçim öncesi yaptığı açıklamada, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden milletvekillerini hedef alarak kendisine oy vermemesini istedi.

ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Katz, "Bana oy vermeyin. İsrail Meclis Başkanlığı makamını lekelemeye ve terör destekçilerinin oylarıyla seçilmeye razı değilim." ifadelerini kullandı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ve Raam Partisi ise oylama öncesi muhalefetin ortak adayı Matan Kahana’yı destekleyeceğini açıklamıştı.

Kahana'dan ilk konuşmasında tartışmalı yasaların iptal edileceği mesajı

Meclis Başkanı olarak yaptığı ilk konuşmada Kahana, Netanyahu hükümetinin geçirdiği tartışmalı yargı reformu ve diğer yasaların iptaline atıfla muhalefetin kuracağı hükümetin yasama, yürütme ve yargı arasındaki denge ve denetleme sisteminde gerekli düzeltmeleri yapmak üzere harekete geçeceğini umduğunu söyledi.

Kahana, göreve gelmesiyle İsrail Meclisi'nin tüm mahkeme kararlarına kayıtsız şartsız uyacağını ifade etti.

Matan Kahana, koalisyon müzakerelerini sürdüren Eisenkot'un "herkesi birleştirebilecek bir hükümet kurabilecek kapasitede bir lider" olduğunu vurguladı.

Muhalefet bloğu bileşenlerinden Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ise ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Kahana'nın seçilmesine ilişkin "Meclis Başkanı'nı değiştirdik. Şimdi hükümeti değiştireceğiz. Onarmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Netanyahu koalisyonundan Kahana'nın seçilmesine tepki

Geçici Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, Matan Kahana'nın Meclis Başkanı seçilmesini "Meclis tarihinin en dip noktası" olarak nitelendirerek kınadı.

Likud Partisi'nden yapılan açıklamada, Kahana'nın seçimlerde tarihi başarı elde ederek kilit bir konuma yerleşen İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oylarıyla "tek taraflı atandığını" iddia etti.

Netanyahu'nun rakiplerinin "ulusal birlik yerine terör destekçilerini tercih ettiği" ve tarihin bunu unutmayacağı öne sürüldü.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise sosyal medya hesabından muhalefet bloğunun ortak adayı Kahana'nın Meclis Başkanı seçildiği oylamanın "ebedi bir utanç" olduğunu savundu.

İletişim Bakanı Shlomo Karhi ise İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin Kahana'ya oylamada verdiği desteğe atıfla Arapça'da lider anlamına gelen bir ifade kullanarak Kahana'yı "reis" olarak nitelendirdi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Kahana'nın seçilmesine sosyal medya paylaşımında "Yazıklar olsun" ifadesini kullandı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde, geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bloku İsrail Meclisi'ndeki 120 sandalyeden 53'ünü kazanmıştı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 sandalye elde etmişti.

İsrail'de hükümet kurulabilmesi için 120 üyeli Meclis'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunun alınması gerekiyor. Yahudi ve Arap muhalefet partileri İsrail Meclisi'ndeki 120 sandalyeden 67'sine sahip bulunuyor. Bu durum muhalefete, yasa tasarılarını Meclis'ten geçirmek için gerekli çoğunluğu sağlıyor.