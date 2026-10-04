TEKNOFEST Şanlıurfa'da güvenlik ASELSAN'a emanet edildi

TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu TEKNOFEST Güneydoğu'da, yüksek teknolojiyle donatılmış güvenlik sistemleri devredeydi.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, festival alanının güvenliğinde, milli imkanlarla geliştirilen ve ASELSAN tarafından üretilen sistemler aktif olarak görev yaptı.

Şanlıurfa GAP Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da, binlerce ziyaretçinin güvenliğinin sağlanması amacıyla gelişmiş görüntüleme, izleme ve yapay zeka destekli teknolojilerden yararlanıldı.

Kameralardan gelen görüntüler anlık olarak Güvenlik Merkezine aktarıldı

Festival kapsamında kullanılan ASELSAN imzalı güvenlik çözümleriyle etkinlik alanı çok sıkı bir şekilde izlendi.

Uzaktan kontrol edilebilen sabit ve hareketli kameralar aracılığıyla elde edilen görüntüler, anlık olarak TEKNOFEST Güvenlik Merkezine aktarıldı.

Böylece güvenlik ekipleri sahadaki gelişmeleri merkezi bir yapı üzerinden anlık olarak takip etti.

ASELSAN, TEKNOFEST gibi yüksek ziyaretçi yoğunluğuna sahip büyük organizasyonlarda, güvenlik personelinin sahadaki çalışmalarını ileri teknolojiyle desteklemek için çalışmalarına devam ediyor.