Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "İnsanlık, savaş ve çatışma bölgelerindeki çocuklara daha adil bir dünya borçlu. Arkadaşlarıyla güven içinde oyun oynadıkları, ertesi güne korkmadan uyandıkları geleceğe dair hayal kurdukları... Gazze'de ise çocuklar bu sevinçleri yaşayacak ömrü bulamıyor." ifadelerini kullandı.

İnsanlık, savaş ve çatışma bölgelerindeki çocuklara daha adil bir dünya borçlu. Arkadaşlarıyla güven içinde oyun oynadıkları, ertesi güne korkmadan uyandıkları geleceğe dair hayal kurdukları… Gazze’de ise çocuklar bu sevinçleri yaşayacak ömrü bulamıyor. Oysa bir çocuğun yaşama hakkı söz konusu olduğunda, sesini duyurmak zorunda kalan çocuk değil, o hakkı savunmakla yükümlü olan büyüklerdir. Gazze’den başlayarak nerede bir çocuğun hayatı tehlikedeyse, nerede çocukluğu elinden alınıyorsa, o haksızlığı sona erdirmek için gücümüzü birleştirmeliyiz. 20 Kasım #DünyaÇocukHaklarıGünü’nün, her çocuğun güven ve huzur içinde yaşadığı günlerin başlangıcı olmasını diliyorum. — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 20, 2026

Bir çocuğun yaşama hakkı söz konusu olduğunda sesini duyurması gerekenin çocuklar değil, bu hakkı savunmakla yükümlü büyükler olduğunu belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Gazze'den başlayarak nerede bir çocuğun hayatı tehlikedeyse, nerede çocukluğu elinden alınıyorsa o haksızlığı sona erdirmek için gücümüzü birleştirmeliyiz. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün her çocuğun güven ve huzur içinde yaşadığı günlerin başlangıcı olmasını diliyorum."