MİA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre raporda, füzyon teknolojilerindeki küresel rekabet, Türkiye’nin 2027-2035 dönemine yönelik yol haritası ve bu alanda ortaya çıkan fırsatlar incelendi.

Milli İstihbarat Akademisi'nin (MİA) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Savaşlar ve enerji krizleriyle sınanan dünyada, geleceğin enerji sistemleri için kritik bir teknoloji: Nükleer Füzyon.

Türkiye, küresel füzyon yarışında nasıl söz sahibi olabilir? "Füzyon Enerjisi ve Türkiye İçin Stratejik Yol Haritası” başlıklı yeni raporumuz yayımlandı. Raporumuzda; füzyon teknolojilerindeki küresel rekabeti, Türkiye’nin 2027-2035 dönemine yönelik yol haritasını ve bu alanda ortaya çıkan fırsatları inceliyoruz."

Rapora https://mia.edu.tr/uploads/f/20112026_1.pdf adresinden erişilebiliyor.