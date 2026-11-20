Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin net UYP'si üçüncü çeyrek itibarıyla ​​​​​​​eksi 320,4 milyar dolar oldu. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, üçüncü çeyrek itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,9 artışla 428,5 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 5,3 azalışla 748,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar, 18,6 milyar dolar artarak 166,1 milyar dolar olurken varlık kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar yüzde 2,3 artarak 83 milyar dolar oldu.

Finansal türevler kalemi yüzde 24 artarak 3,1 milyar dolar, diğer yatırımlar yüzde 4,1 artarak 167,1 milyar dolar, bankaların yabancı para varlıkları ise yüzde 1,1 azalarak 47,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, portföy yatırımları alt kalemlerinden hisse senetleri ve yatırım fonu payları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,6 azalarak 41,4 milyar dolar oldu.

Bu dönemde doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 17,8 azalarak 175,2 milyar dolar, portföy yatırımları yüzde 3,3 düşerek 149,5 milyar dolar, finansal türevler kalemi yüzde 41,7 gerileyerek 4,1 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar ise yüzde 1 artarak 420,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.