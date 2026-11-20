EPDK'nin "Akaryakıt Fiyatlarının Takibine İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, rafinerici lisansı sahiplerinin akaryakıt satış fiyatının takibinde Platts European Market Scan'de CIF MED (Genova/Lavera) başlığı altında dolar/ton cinsinden yayımlanan günlük fiyat ortalamasının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz satış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilmiş olan tutarı dikkate alınacak.

Kararda, söz konusu tutarın litre başına Türk lirası değerinin hesaplanmasında motorin için 0,845 ton/metreküp, benzin için ise 0,775'ten 0,755 ton/metreküpe düşürülen yoğunluk değerinin esas alınacağı kaydedildi.

Ayrıca rafinerici lisansı sahipleri tarafından belirlenecek ürün fiyatında, ürünün uluslararası piyasadaki fiyatının Türk lirası cinsinden değerine ilaveten ülke içi pazara sunumu kapsamında katlanılan maliyetlerin de dikkate alınacağı kaydedildi.