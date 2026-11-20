Dün 93,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, günü 91,98 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,5 artarak 92,55 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ocak vadeli varil fiyatı 82,88 dolar oldu.

Petrol fiyatları, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da petrol arzına ilişkin endişelerin yeniden güçlenmesiyle haftanın son işlem gününde yükseldi.

OPEC+ ülkelerinin bu ay yapacağı toplantıda koordineli üretim kesintilerini sürdüreceği beklentisi de fiyatlardaki yükselişi destekliyor.

Bölgedeki arz endişelerini artıran bir diğer gelişme ise Hürmüz Boğazı'nda yaşandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, perşembe günü devlet medyasında yayımlanan açıklamasında, boğazda iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak patladığını ve yanmaya başladığını bildirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), perşembe günü yayımladığı raporda, bölgedeki gelişmelerin küresel petrol ve doğal gaz ticaretinde şimdiye kadarki en büyük kesintiye yol açtığını belirtti.

IEA, hükümetlerin bu gelişmelere karşı elektrifikasyon, enerji verimliliği ve yakıt dönüşümü politikalarını hızlandırması halinde küresel petrol talebinin 2035'e kadar yüzde 4'ten fazla azalabileceğini öngördü.

Arz tarafındaki jeopolitik risklere karşın küresel piyasalardaki riskten kaçınma eğilimi ve talep endişeleri petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlıyor.

Asya borsalarında cuma günü yaşanan düşüşün petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği belirtilirken, bölge borsalarının 2020'den bu yana en kötü haftalık performansını sergilemeye hazırlandığı bildirildi.

Analistler, yapay zeka yatırımlarına yönelik piyasa pozisyonlarının çözülmesi ve küresel piyasalarda riskten kaçınma eğiliminin artmasının kısa vadeli talep endişelerini güçlendirerek petrol fiyatlarını baskıladığını ifade etti.

Öte yandan, Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerilere ve ihracat altyapısına yönelik saldırılarını artırması da küresel petrol arzına ilişkin yakından izlenen gelişmeler arasında yer alıyor. Piyasa katılımcıları, saldırıların yoğunlaşmasının Rusya'nın ham petrol üretiminde yeniden düşüşe yol açabileceğini değerlendiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 93,03 dolar direnç, 91,59 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.