CBS News televizyonunun haberine göre California Başsavcısı Rob Bonta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nvidia hakkında soruşturma açıldığını ve "şirketin yarı iletken teknolojilerinin Çin'in eline geçip geçmediğinin" soruşturulduğunu belirtti.

Şirketin "gelişmiş çiplerinin veya gizli bilgilerinin Çin'in eline geçip geçmediğinin" araştırıldığını aktaran Bonta, "Nvidia'nın ve eski CEO'sunun sergilediği davranışlar, şirketin yatırımcıları yanıltmış olabileceği ihtimali dahil ciddi uyarı işaretleri barındırıyor. Nvidia karmaşık, uluslararası boyutu olan bir durumla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın Nvidia'nın yatırımcıları ve kamuoyunu yanıltıp yanıltmadığını ve şirketin eylemlerinin eyalet yasalarını ihlal edip etmediğini de ortaya çıkarmayı amaçladığını kaydeden Bonta, "Şirketler hukukumuzun temel ilkesi gayet net, şirketler yatırımcılarını yanıltamazlar." dedi.

Huang'ın görevinden ayrılma süreci

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı iddia edilen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna yönelik haberlerin ardından başlatılmıştı.

Nvidia, 12 Kasım'da Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldığını, şirketin Finans Direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını bildirmişti.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda teknoloji yöneticisi, Huang'ın görevine dönmesi için başlatılan imza kampanyasına destek vermişti.

"Jensen'la Dayanışma" adıyla başlatılan kampanyada 190 binden fazla imza toplandı.