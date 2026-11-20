Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, yarın yurdun büyük bölümünde görülecek yağışlar, pazar günü batı ve iç kesimlerde yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakırken doğu bölgelerde kuvvetli yağış, yükseklerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edecek.

Yarın, Trakya'nın bir bölümü, Çanakkale çevreleri, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyi (Konya-Karaman hattı) dışında yurt genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Kıyı Ege'nin güneyi ve İç Ege kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu (Adana-Hatay çevreleri), İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batı ve güney kesimlerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi beklenirken, sıcaklıklar kuzey kesimlerden başlayarak mevsim normallerine düşecek.

Pazar günü yağışlı sistem doğuya doğru kayarken, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu'nun büyük bölümünde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Marmara, Karadeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yağışlar sürecek. Güney Marmara (Bursa-Yalova çevreleri), Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Hatay çevreleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Kuzeydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde (Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri) yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Aynı gün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmeye devam edeceği öngörülüyor.