ASELSAN’ın geliştirdiği EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik İHA savunma sistemi, dünyada bir ilke daha imza attı. Tek bir füze atmadan, mühimmat kullanmadan, tek tuşla aynı anda havalanan 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi.

EJDERHA’nın bu büyük başarısı, Yunan basınında tedirginlik yarattı. Haber manşetlere yansıdı.

Banking News haber sitesi, “Bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi bir sahne” yorumunu yaptı. “EJDERHA, tek bir kurşun bile sıkmadan 51 İHA’yı düşürdü” ifadesini kullandı.

News Break sitesi ise EJDERHA’nın, ÇELİK KUBBE çok katmanlı savunma mimarisinin bir parçası olduğunun altını çizdi. Elektromanyetik dalgalarla yapılan operasyonun detaylarını paylaştı.

Defence Point isimli savunma sitesi, Türkiye’nin 51 İHA’yı aynı anda düşürerek bir dünya rekoru kırdığını başlıktan verdi.

On Alert haber sitesi ise ASELSAN’ın 51’inci yaşında 51 dronu düşürerek sembolik bir gösteri yaptığının altını çizdi.