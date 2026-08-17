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TRT Akademi
TRT Haber 17.08.2026 17:45

Uygulamalı stüdyo kameramanlığı eğitimi başlıyor

TRT Akademi, yayıncılık ve görsel iletişim alanında mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenlere yönelik eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlerden biri olan Stüdyo Kameramanlığı eğitimi, 31 Ağustos-7 Eylül 2026 tarihleri arasında TRT Genel Müdürlüğünde yüz yüze gerçekleştirilecek.

Uygulamalı stüdyo kameramanlığı eğitimi başlıyor

38 saat sürecek eğitim programında katılımcılar, stüdyo kameralarının teknik özelliklerinden çok kameralı program çekimlerine kadar uzanan kapsamlı bir eğitim sürecinden geçecek.

Eğitim, Başkameraman Savaş Ferhat tarafından verilecek.

Stüdyo kameralarını yakından tanıyacaklar

Eğitim kapsamında katılımcılar, stüdyo kameralarının yayıncılık süreçlerindeki yeri ve önemine ilişkin bilgi edinecek.

Eğitimde katılımcılara stüdyo ve sistem kameralarının yapıları, sistem bağlantıları, reji ve vizör sistemleri anlatılacak.

Lens özellikleri, kumanda kolları ve elciklerin kullanımı, pedestal sistemleri ile kamera destek sistemleri de eğitim içeriğinde yer alacak.

Katılımcılar ayrıca stüdyo ve naklen yayın süreçleri hakkında bilgi edinerek yönetmenlerle iletişimi ve farklı program türlerine göre kamera planlamasını öğrenecekler.

Çok kameralı program çekimleri uygulamalı olarak ele alınacak

Stüdyo Kameramanlığı eğitimi, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla da desteklenecek ve bir programın stüdyo içerisindeki çekim sürecine de odaklanılacak.

Katılımcılar, çok kameralı program çekimlerinin çalışma prensiplerini uygulamalar üzerinden deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Reji akışının nasıl ilerlediğini, yönetmen ile kameraman arasındaki iletişimin önemini ve farklı program türlerine göre kamera planlamasının nasıl yapıldığını öğrenecekler.

Eğitim süreci, 4 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek teorik sınavın ardından 7 Eylül 2026 tarihinde yapılacak uygulama sınavıyla tamamlanacak.

Sınavlarda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı sertifikanın sahibi olacak.

Savaş Ferhat stüdyo kameramanlığına dair tecrübelerini aktaracak

Stüdyo Kameramanlığı eğitiminde, 1986 yılından bu yana TRT’de ses uzmanı ve kameraman olarak görev yapan Savaş Ferhat eğitici olarak yer alacak.

Ferhat, sektörel birikimini eğitim süresince katılımcılarla paylaşacak.

TRT Akademi, eğitim programları sayesinde alanında deneyimli profesyonellerin bilgi ve birikimlerini katılımcılarla buluşturuyor.

Bu eğitimler ile yayımcılık, medya ve iletişim alanlarında nitelikli insan kaynağının gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor.

Stüdyo Kameramanlığı eğitimi hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kayıt sürecini takip etmek için trtakademi.com.tr adresi ziyaret edilebilir. 

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