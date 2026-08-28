Kazakistanlı medya profesyonelleri TRT Akademi eğitiminde buluştu

Yayıncılık deneyimini farklı ülkelerdeki medya profesyonelleri ile paylaşan TRT, medya ve iletişim alanındaki bilgi birikimini uluslararası eğitim programları ile aktarmayı sürdürüyor.

17-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitim, katılımcılara TRT’nin yayımcılık dünyasının kapılarını araladı.

Dijital habercilikten yapay zekâuygulamalarına kapsamlı eğitim

5 gün süren Medyada Yapay Zekâ Kullanımı ve Sosyal Medya & Dijital Medya Habercilik Eğitim Programı kapsamında, dijital medya ekosisteminde yaşanan dönüşüm ve yeni nesil habercilik pratikleri ele alındı.

Katılımcılara Dijital Medyada İçerik Üretimi, Gazeteciler İçin Sosyal Medya Takip Yöntemleri, Yapay Zekâ ile Görsel İletişim, Yapay Zekâ Optimizasyonu ve Mobil Gazetecilik alanlarında eğitimler verildi.

Teorik anlatımların uygulamalarla desteklendiği eğitimlerde katılımcılar, edindikleri bilgileri farklı çalışmalar üzerinden deneyimleme fırsatı buldu.

Böylece program, yeni medya alanındaki güncel gelişmelerin aktarılmasının ötesine geçerek katılımcıların mesleki becerilerini uygulamalı çalışmalarla geliştirmelerine imkân tanıdı.

Katılımcılar TRT’nin yayımcılık ortamını yakından tanıdı

Derslerin yanı sıra katılımcılara TRT’nin yayıncılık faaliyetleri ve kurumsal yapısını yakından tanıma fırsatı da sunuldu.

Program kapsamında, TRT Haber stüdyoları ve TRT Haber Yayıncılık Tarihi Müzesi gezildi.

Katılımcılar, TRT’nin geçmişten günümüze uzanan yayımcılık serüvenine şahitlik etti.

Ayrıca güncel yayın ortamlarını da yakından gözlemleme imkânı buldular.

TRT Akademi uluslararası eğitim çalışmalarını sürdürüyor

TRT; medya, yayımcılık ve iletişim alanındaki bilgi ve deneyimini uluslararası eğitim programlarıyla farklı coğrafyalara ulaştırıyor.

Bu eğitim programları sayesinde ülkeler arasında mesleki iş birliği ve iletişim de güçleniyor.

TRT’nin eğitim faaliyetleri ile bugüne kadar 122 ülke ve 3 özerk bölgeden 30 binden fazla kişiye ulaşıldı.

TRT Akademi’nin eğitim programlarına ilişkin detaylı bilgiye trtakademi.com.tr adresinden ulaşılabilir.