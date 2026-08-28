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Dünya
AA 28.08.2026 17:28

Soykırımcı albay, Gazze'de yardım görevlilerinin öldürüldüğü saldırı emrinden "pişman olmadığını" söyledi

Gazze'de Dünya Merkez Mutfağı (WCK) yardım görevlilerinin işgalci İsrail tarafından öldürüldüğü Nisan 2024'teki saldırının emrini veren soykırımcı Albay Nochi Mendel, "o gece aldığı kararlardan pişman olmadığını" savundu.

Soykırımcı albay, Gazze'de yardım görevlilerinin öldürüldüğü saldırı emrinden "pişman olmadığını" söyledi

ABC News kanalı, Gazze'de WCK’nin 7 çalışanının hayatını kaybetmesine yol açan saldırının ardından görevden alınan İsrailli Albay Nochi Mendel ile röportaj yaptı.

Ekim 2025'te yapılan ancak dün yayımlanan röportajda soykırımcı İsrailli albay Mendel, Gazze’deki WCK görevlilerinin öldürüldüğü saldırının emrini kendisinin verdiğini belirtti.

Soykırımcı Mendel, saldırıda WCK görevlilerini öldürmeyi amaçlamadığını iddia ederek, "Yaptığım şey (saldırı emri) için üzgün değilim." ifadesini kullandı.

Saldırının düzenlendiği konvoydaki araçlardan birine silahlı bir kişinin girdiğini tespit ettiklerini öne süren Mendel, "o gece aldığı kararlardan pişman olmadığını" savundu.

WCK sözcüsü ise Mendel'in iddiasını reddederek, "Bu iftira niteliğindeki iddiaları ortaya atan kişinin hiçbir güvenilirliği yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü, saldırıya ilişkin tam ve bağımsız soruşturma yapılması talebinde bulundu.

Nisan 2024'te Gazze'de yürütülen insani yardım operasyonu sırasında WCK araçlarına ateş açarak 7 çalışanın ölümüne neden olan İsrail ordusu, olaya ilişkin "eksikliklere" rağmen komutanların kararlarının "ceza hukukunun sınırlarını aşmadığını" iddia etmişti.

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