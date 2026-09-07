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Dünya
AA 07.09.2026 14:30

Kremlin: Rusya, ABD ve Ukrayna arasında müzakerelerin başlatılması ihtimalini dışlamıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'li temsilcilerin Moskova ve Kiev'deki temaslarının barışa doğru atılan bir adım olduğunu belirterek, "Üçlü formattaki müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini dışlamıyoruz." dedi.

Kremlin: Rusya, ABD ve Ukrayna arasında müzakerelerin başlatılması ihtimalini dışlamıyoruz

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova ve Kiev'deki temaslarını değerlendiren Peskov, "Şüphesiz, az ya da çok etkili her türlü girişim, barışa doğru atılan küçük bir adımdır. Bu bağlamda, Amerikan müzakerecilerin, barışın sağlanmasına yönelik çabalarına gerçekten büyük değer veriyoruz." diye konuştu.

Amerikan temsilcilerinin, Ukrayna'daki temaslarının sonuçları hakkında Rus tarafına bilgi verilmediğini aktaran Peskov, bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesinin yapılabileceğini söyledi.

Dmitriy Peskov, ABD, Rusya ve Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimaline ilişkin, "Üçlü formattaki müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini dışlamıyoruz ancak müzakere yeri ve tarihleri hakkında konuşmak için henüz erken." ifadesini kullandı.

Peskov, "ABD'li müzakerecilerin önerilerinin Anchorage zirvesindekilerinden ne ölçüde farklılaştığı ve yeni önerilerde tartışmalı konuların bulunup bulunmadığı" yönündeki soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Norveç'in Rus sınırına topçu taburu konuşlandırma yönündeki planlarını değerlendiren Peskov, bunun Rusya'ya karşı olduğunu ve güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

Sözcü Peskov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yakın zamanda Rusya'yı ziyaret edeceğini bildirdi.

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