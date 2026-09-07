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Dünya
AA 07.09.2026 13:49

Katil İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de hastanelere son 24 saatte 7 cenaze getirildi

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de son 24 saatte 7 kişinin cenazesi hastanelere getirildi.

Katil İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de hastanelere son 24 saatte 7 cenaze getirildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 7 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiği, bunlardan ikisinin daha önceki saldırılarda aldığı yara nedeniyle yaşamını yitirdiği, 5'inin de enkaz altından cesedinin çıkarıldığı, ayrıca 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1352 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 511 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Enkaz altından ise 826 kişinin cenazesinin çıkarıldığı aktarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 658'e, yaralı sayısının 174 bin 622'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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