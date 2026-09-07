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Dünya
TRT Haber 07.09.2026 13:13

Hava savunmasını İsrail’e bırakan Atina’ya Yunan halkı tepkili

Yunanistan'ın İsrail'den satın aldığı 'Aşil Kalkanı' hava savunma sistemi, ülkede krize yol açtı. Sistemin kontrolünün kimde olacağı tartışılıyor. Sistemin İsrailli sorumlusu, kaynak kodunun Yunanistan'a verilmeyeceğini söyledi. Yunan basını,"Aşil Kalkanı'nın anahtarı İsrail'in elinde olacak" manşetleri attı. Muhalefetten de hükümete tepki geldi.

Hakan Turpçu
Hakan Turpçu
Hava savunmasını İsrail’e bırakan Atina’ya Yunan halkı tepkili

Yunanistan'ın İsrail'den satın aldığı Aşil Kalkanı savunma sistemi ülkede tartışmaları beraberinde getirdi.

Atina'nın milyarlarca euro ödeyeceği sistemin İsrailli sorumlusu Moshe Patel, Kathimerini gazetesine konuştu.

Yunanistan'ın, sistemin komuta ve kontrol yeteneklerine ilişkin kaynak koduna erişiminin bulunmadığını açıkladı.

Bunun anlaşmada yer almadığını söyledi.

Röportajın ardından Yunan kamuoyunda ortalık karıştı. Yunan basınında "Aşil Kalkanı'nın anahtarı İsrail'in elinde olacak" manşetleri yer aldı. "Milyarlar ödüyoruz, ama anahtarı bizde değil" başlıkları atıldı.

"Ülkemiz Netanyahu'nun eline rehin bırakıldı"

Kriz büyüyünce, Kathimerini gazetesi, İsrail Savunma Bakanlığı'nın düzeltmesini yayımladı. Açıklamada, sistemin yazılım ve teknolojisinin iki ülkenin ortak kontrolünde olduğu belirtildi.

Ancak bu açıklama tartışmayı yatıştırmadı. Muhalefetten de sert tepkiler geldi. Eski Başbakan Aleksis Çipras'ın partisi ELAS açıklama yaptı, Savunma Bakanı Dendias’ın, “bu savunma sisteminin kaynak kodları elimizde olmazsa, rehin duruma düşeriz” açıklaması hatırlatıldı. "Ülkemiz Netanyahu'nun eline rehin bırakıldı" denildi.

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