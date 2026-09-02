TRT Akademi-TİKA iş birliği ile Filistin’e medya eğitimi

Eğitim, 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Yayıncılığın değişen dinamikleri, TRT Akademi’nin eğitiminde ele alındı.

Yapımcılıktan muhabirliğe, yapay zekâ uygulamalarından mobil gazeteciliğe uzanan başlıklara kapsamlı olarak yer verildi.

Dijital medyaya dair her şey bu eğitimde yer aldı

Programda, günümüz yayıncılığında öne çıkan farklı alanlara yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

Katılımcılar; yapımcılığın temelleri, belgesel yapımcılığı, belgesel yönetmenliği, yapım evreleri, kurgu ve post- prodüksiyonda yapay zekâ gibi başlıklarda bilgi ve deneyim kazandı.

Eğitim programının muhabirlik ayağında ise sosyal medyada yapay zekâ, dijital medyada içerik üretimi, ekranda haberin belirleyici unsurlarını oluşturma, olağanüstü şartlarda habercilik, uluslararası habercilik ve mobil gazetecilik konuları ele alındı.

Katılımcıların hem geleneksel medya süreçleri hem de dijitalleşmeyle birlikte habercilik alanında ortaya çıkan yeni yöntemler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlandı.

Filistinli medya mensupları TRT’de bir araya geldi

TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen program boyunca katılımcılar, alanında uzman TRT profesyonellerinden yayıncılık ve habercilik süreçlerine ilişkin bilgi aldı.

Eğitimlerde teorik anlatımların yanı sıra mesleki uygulamalara da yer verilerek katılımcıların edindikleri bilgileri pratik çalışmalarla pekiştirmeleri sağlandı.

Eğitim, yapımcılık ve muhabirlik alanlarını aynı programda buluşturdu.

TRT Akademi’nin eğitim ağı genişliyor

TRT, uluslararası alandaki eğitim faaliyetleriyle yayıncılık tecrübesini farklı ülkelerdeki medya profesyonelleri ile buluşmayı sürdürüyor.

Bugüne kadar yurt dışına yönelik 165 eğitim programı düzenlenmiş olup bu programlara 3 bin 856 kişi katıldı.

Filistin özelinde ise bugüne kadar gerçekleştirilen 11 eğitim programına 47 kişi katıldı.

TRT, 122 ülke ve 3 özerk bölgeden 30 binin üzerinde kişiye ulaşarak yayımcılığa dair birikimini paylaşmaya devam ediyor.

TRT Akademi’nin medya ve iletişime yönelik hazırladığı tüm eğitim faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiye trtakademi.com.tr adresinden ulaşmak mümkün.