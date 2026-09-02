Az Bulutlu 30.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.09.2026 16:31

Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan'ın şoförü para trafiğini anlattı

İzmir'de Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in şoförü A.D'nin ifadesine ulaşıldı.

Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan'ın şoförü para trafiğini anlattı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos'ta rüşvete aracılık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve dün ev hapsi şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılan A.D. etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi.

A.D. ifadesinde, Yetişkin'in talimatları üzerine müteahhit, emlakçı ve iş insanlarından poşet ve zarflar içerisinde para aldığını, paraları makamda veya makam aracında Yetişkin'e elden teslim ettiğini söyledi.

Yetişkin'in, mart ayında kendisine verdiği 100 gram külçe altını Seferihisar dışındaki bir kuyumcuda bozdurması talimatı verdiğini ifade eden A.D, kent merkezindeki Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir kuyumcuda altını bozdurduğunu, paranın 100 bin lirasını Yetişkin'in talimatıyla S.A'ya verdiğini anlattı.

Yetişkin'in kendisine müteahhit M.A'yı aramasını ve ondan alması gereken bir paranın bulunduğunu söylediğini belirten A.D, daha sonra bu parayı Yetişkin'e verdiğini kaydetti.

A.D. farklı tarihlerde de Yetişkin'in para alışverişine aracılık ettiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 1-1,5 yıl kadar önce emlak komisyonculuğu ve inşaat işleri yapan U.P. beni arayarak 'Başkan sana bir şey söyledi mi, yanıma uğrar mısın?' dedi. U.P. gittiğimde ofiste yalnızdı, üzerindeki kazağı kaldırarak altından deste halinde TL cinsi para çıkarıp bana verdi. Paranın 200 TL'lik 5 deste halinde olduğunu şimdi hatırladım, toplamda 100 bin TL tutarındaki parayı poşet içerisine koyduktan sonra kendisinden teslim aldım. Bu parayı da başkan Yetişkin'e aynı gün elden makamında teslim ettim."

25 şüpheli gözaltına alınmıştı

Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları G.P, N.H. ve İ.K'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli, 25 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

Ardından Seferihisar Belediye Meclisinde yapılan seçimde, CHP'li meclis üyesi Fuat Gümüş belediye başkan vekilliğine seçilmişti.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ise "ev hapsi" kararı verilerek görevden uzaklaştırılmış, daha sonra görevine iade edilmişti.

Soruşturmada şoförler A.D. ile M.K. ise 28 Ağustos'ta polis ekiplerince gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, A.D. hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Keçiören Belediyesi'nde uyuşturucu testi pozitif çıkan 129 personele soruşturma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:45
İzmir'de bir evde 80 kilo 463 gram uyuşturucu ele geçirildi
16:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan ortak video paylaşımı
16:39
ŞİÖ küresel ekonominin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor
16:27
Keçiören Belediyesi'nde uyuşturucu testi pozitif çıkan 129 personele soruşturma
16:45
İsviçre'de Zürih Kanton Meclisi, başörtüsü yasağının önünü açan önergeyi kabul etti
16:01
MHRS randevusu almak isterken sahte site tuzağına düştü
İşgalci İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te 4 aileyi daha evsiz bıraktı
İşgalci İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te 4 aileyi daha evsiz bıraktı
FOTO FOKUS
Silivri'de batan geminin İskenderun'dan çıkış görüntüsüne ulaşıldı
Silivri'de batan geminin İskenderun'dan çıkış görüntüsüne ulaşıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ