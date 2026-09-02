Suudi Arabistan: Hürmüz Boğazı’nda SIDR tankerine saldırıyı İran düzenledi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, SIDR tankerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında hedef alındığı saldırıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, saldırıyı İran'ın düzenlediği ifade edilerek olayda mürettebattan 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İran’ın komşu ülkeleri hedef alan saldırıları kınanarak, söz konusu ülkelerle tam dayanışma içinde olunduğu ve güvenliklerini korumak için alacakları tüm tedbirlere destek verildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan’ın uluslararası deniz taşımacılığının güvenliği ve emniyeti ile küresel enerji kaynaklarının güvenliğinin sağlanması için gerilimin durdurulması gerektiğini vurguladığı açıklamada, iyi komşuluk ilkelerine, devletlerin egemenliğine, iç işlerine karışmama ilkesine ve uluslararası hukuk ile uluslararası teamüllere saygı çağrısı yapıldı.

Açıklamada, tüm taraflara gerilimi durdurmaları, uluslararası hukuka uymaları ve müzakere masasına dönerek barışçıl çözümler bulmaları çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan Ulusal Denizcilik Şirketi Bahri, "SIDR" adlı tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında 31 Ağustos’ta bir "güvenlik olayına" maruz kaldığını, olayda 2 denizcinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

ABD'nin saldırılarına yeniden başlamasının ardından İran, 12 Ağustos'ta Hürmüz​​​​​​​ Boğazı'nı yeniden kapatmıştı. İran, Hürmüz'den "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağını açıklamıştı.