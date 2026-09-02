Alabora olan gemiden kurtuldu, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

KKTC'deki gemi kazasından kurtarılan 8 aylık hamile Menekşe Nur Akkaya Gökdaş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesindeki tedavisinin ardından, ailenin talebi üzerine ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildi.

Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, KKTC Ercan Havalimanı'na inerek hastaneden doktor eşliğinde ambulansla getirilen hamile kadını aldıktan sonra Türkiye'ye doğru havalandı.

Menekşe Nur Akkaya Gökdaş'a, ambulans uçakta eşi Volkan Gökdaş refakat etti.

[Fotoğraf: AA]

Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Volkan Gökdaş, kazanın ilk anından itibaren kendileriyle ilgilenilmesi, ambulans uçak taleplerinin karşılanması ve diğer işlemler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Gökdaş, bekledikleri kız bebeğin adının Deniz Ecem olmasını planladıklarını ancak gemi kazasının ardından doğacak çocuklarına Alara ismini verme kararı aldıklarını söyledi.

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.