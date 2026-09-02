Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi 5 Eylül'de

Üsküdar Belediye Meclisindeki başkan vekili seçiminde yargı süreci devam ediyor.
Yürütmeyi durdurma kararına yapılan itiraz reddedildi. Başkan vekilini seçmek üzere yeniden toplanılmasına karar verildi.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap” suçlamaları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz’da tutuklandı. Ardından Dedetaş, görevden uzaklaştırıldı.
5 Ağustos’ta ise Belediye Meclisinde Başkan Vekili seçimi yapıldı. Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya, Belediye Başkan Vekili seçildi.
Başkan vekili seçimine ilişkin meclis kararı yargıya taşındı. İstanbul 2'nci İdare Mahkemesi, meclis kararının yürütmesini durdurdu. Karara itiraz edildi.
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi de 2 Eylül’de yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazın reddine karar verdi.
Yargı sürecindeki son kararın ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin yeniden toplanmasının uygun görüldüğü aktarıldı.
Meclis, 5 Eylül Cumartesi günü Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere toplanacak.