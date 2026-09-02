Az Bulutlu 29.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.09.2026 18:39

Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi 5 Eylül'de

Üsküdar Belediye Meclisinde başkan vekili seçimi yeniden yapılacak. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi,, seçime ilişkin yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini seçmek üzere 5 Eylül’de toplanacak.

Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi 5 Eylül'de

Üsküdar Belediye Meclisindeki başkan vekili seçiminde yargı süreci devam ediyor.

Yürütmeyi durdurma kararına yapılan itiraz reddedildi. Başkan vekilini seçmek üzere yeniden toplanılmasına karar verildi.

Yürütmeyi durdurma kararına yapılan itiraz reddedildi

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap” suçlamaları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz’da tutuklandı. Ardından Dedetaş, görevden uzaklaştırıldı.

5 Ağustos’ta ise Belediye Meclisinde Başkan Vekili seçimi yapıldı. Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya, Belediye Başkan Vekili seçildi.

Başkan vekili seçimine ilişkin meclis kararı yargıya taşındı. İstanbul 2'nci İdare Mahkemesi, meclis kararının yürütmesini durdurdu. Karara itiraz edildi. 

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi de 2 Eylül’de yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazın reddine karar verdi.

Belediye Meclisi 5 Eylül'de toplanacak

Yargı sürecindeki son kararın ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin yeniden toplanmasının uygun görüldüğü aktarıldı.

Meclis, 5 Eylül Cumartesi günü Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere toplanacak.
 

Sıradaki Haber
KKTC'deki gemi kazasında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:33
KKTC'deki gemi kazasında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı
18:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri
18:10
Alabora olan gemiden kurtuldu, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
18:06
Engelli ve eski hükümlülerin projelerine 161,5 milyon lira destek
17:53
Karanlık maddenin ilk doğrudan kanıtı bulunmuş olabilir
17:39
Üsküdar Belediyesi soruşturmasında 2 şüpheli daha gözaltına alındı
Suriyeli koleksiyoncu 20 yılda biriktirdiği tarihi eserleri devlete teslim etti
Suriyeli koleksiyoncu 20 yılda biriktirdiği tarihi eserleri devlete teslim etti
FOTO FOKUS
Silivri'de batan geminin İskenderun'dan çıkış görüntüsüne ulaşıldı
Silivri'de batan geminin İskenderun'dan çıkış görüntüsüne ulaşıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ