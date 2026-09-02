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TRT Haber 02.09.2026 18:26

KKTC'deki gemi kazasında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı

Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinde kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bir kişinin daha cenazesine ulaşıldığını açıkladı.

KKTC'deki gemi kazasında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Erhürman açıklamasında, TCG Alemdar gemisinin bölgeye gelerek arama çalışmalarına başladığını, dünden beri Girne açıklarında arama çalışmaları yapan TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip olduğunu kaydetti.

"Kayıp 20 kişiden birinin daha naaşına ulaşıldı"

Başbakan Ünal Üstel, Girne Limanı önünde bekleyen kayıp yakınlarını ziyaret ederek arama kurtarma çalışmalarındaki son gelişmeleri aktardıktan sonra basına açıklama yaptı.

Üstel, kayıp 20 kişiden bir kişinin daha cenazesine ulaşıldığını duyurdu.

"TCG Alemdar" ile yolcu gemisinin enkazı tespit edildi

Türkiye tarafından gönderilen ilk geminin dün yaptığı çalışmalar sonucu bir noktanın belirlendiğini aktaran Üstel, bugün bölgeye gelerek çalışmalara katılan "TCG Alemdar" ile yolcu gemisinin enkazının tespit edildiğini dile getirdi.

Geminin yaklaşık 550 metre derinlikte bulunduğunu söyleyen Üstel, robotlarla geminin çevresinde görüntüleme çalışmalarının her koşulda devam ettiğinin altını çizdi.

Başbakan Üstel, derinlik nedeniyle görüntüleme ve arama kurtarma çalışmalarının çok zor şartlarda sürdüğünü, çalışmaların ekiplerin büyük özverisiyle devam ettiğini vurguladı.

Üstel, kayıp ailelerinin yaşadığı acının tüm toplumun acısı olduğunu ve yürekten hissettiklerini kaydederek, "Acımız büyük. Acımızın tarifi zor. Ailelerin acıları bizim acımız, onların acıları hepimizin acısıdır" diye konuştu.

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

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