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Gündem
AA 02.09.2026 17:23

Eski hükümlülere 2 ayda 68,7 milyon lira kaynak tahsis edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kendi işini kurma hibe desteği, mesleki eğitim ve istihdam programlarıyla eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın temmuz ve ağustos aylarında 148 proje için toplam 68,7 milyon lira kaynak tahsis ettik." dedi.

Eski hükümlülere 2 ayda 68,7 milyon lira kaynak tahsis edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, insanı merkeze alan sosyal devlet anlayışıyla eski hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasını ve üretime katılmalarını önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

Bu kapsamda, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR iş birliğinde, eski hükümlülerin meslek edinmelerini, kendi işlerini kurmalarını ve istihdama katılmalarını destekleyen programları sürdürdüklerini aktaran Gürlek, şöyle devam etti:

"Kendi işini kurma hibe desteği, mesleki eğitim ve istihdam programlarıyla eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın temmuz ve ağustos aylarında 148 proje için toplam 68,7 milyon lira kaynak tahsis ettik. Son 10 yılda ise 3 bin 498 eski hükümlüye İŞKUR aracılığıyla yaklaşık 388 milyon lira hibe desteği sağladık. Önümüzdeki dönemde bu desteklerin artırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Eski hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasına ve ekonomik hayata katılmasına yönelik çalışmalara verdiği destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, katkıları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a, emeği geçen herkese teşekkür eden Gürlek, "Kapsayıcı politikalarla eski hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasını, üretime ve istihdama katılmasını desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanlığı Akın Gürlek
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