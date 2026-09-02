KKTC Başbakanı: Teknik incelemelerin ardından ön rapor en kısa sürede hazırlanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki heyetle Başbakanlıkta bir araya geldi.

Görüşmede, Başsavcı Yardımcısı Ahmet Varol ile Polis Genel Müdürü 1. Yardımcısı Gökhan Karagil ve beraberindeki ekip de hazır bulundu.

Görüşmede, Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketine ilişkin devam eden soruşturma ve yürütülecek teknik incelemeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Başbakan Ünal Üstel’in talimatları doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi tarafından olayın nedenlerinin teknik açıdan ortaya çıkarılmasına yönelik gerekli incelemelerin gerçekleştirileceği ve elde edilecek bulgular doğrultusunda en kısa sürede bir ön rapor hazırlanacağı belirtildi.

"Hiçbir ihmalin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz"

Başbakan Ünal Üstel, devletin tüm kurumlarıyla sürecin üzerine kararlılıkla gittiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“İlk günden itibaren açık ve net bir irade ortaya koyduk. Bu elim olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için gereken ne varsa yapılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumlarıyla tam bir iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Teknik incelemeler gerçekleştirilecek, tüm bulgular titizlikle değerlendirilecek ve ön rapor en kısa sürede hazırlanacaktır.

Hiçbir ayrıntının gözden kaçmasına, hiçbir ihmalin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Varsa bir ihmal, kusur veya sorumluluk, kimden kaynaklanırsa kaynaklansın ortaya çıkarılacaktır.

Soruşturma ve teknik inceleme süreçlerinin sağlıklı ve eksiksiz şekilde yürütülmesi için devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir.

Kaybettiğimiz insanlarımıza ve acılı ailelerine karşı sorumluluğumuz büyüktür. Gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması ve sorumluların belirlenmesi için süreci bizzat takip etmeye devam edeceğim.”

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

Gemiden 241 kişi kurtarılırken, 8 kişinin cenazesine ulaşıldı ve kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

Geminin enkazının, denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu belirtildi.