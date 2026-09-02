Açık 28.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.09.2026 11:40

Girne açıklarında batan gemiye ulaşıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığını açıkladı.

Girne açıklarında batan gemiye ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Erhürman açıklamasında, TCG Alemdar gemisinin bölgeye gelerek arama çalışmalarına başladığını, dünden beri Girne açıklarında arama çalışmaları yapan TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip olduğunu kaydetti.

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

ETİKETLER
KKTC Son Dakika Tufan Erhürman
Sıradaki Haber
Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya: Hedef yarı final
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:16
MEB'den öğrencilerin okula uyumu için aile destekli program
12:03
Otomobil pazarının lideri Togg oldu
12:12
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek ifadeye çağrıldı
11:50
18 ilde dolandırıcılık operasyonu: 153 tutuklama
11:33
Kamu personeline zorunlu yapay zeka eğitimi
11:29
Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya: Hedef yarı final
Düzce sis bulutuyla kaplandı
Düzce sis bulutuyla kaplandı
FOTO FOKUS
TOLUN mühimmat ailesinden tam isabet
TOLUN mühimmat ailesinden tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ