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Gündem
AA 02.09.2026 11:24

Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya: Hedef yarı final

Türkiye, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya: Hedef yarı final
[Fotograf: AA]

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarın çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Vanya Parvanova ve Polonya Voleybol Federasyonundan Bartlomiej Adamczyk yönetecek.

Müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, A Grubu'nu 2. sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı ekip ile A Grubu'nda yer alan ve grup aşamasını 4. sırada noktalayan Almanya ise son 16 turunda Belçika'yı geçerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Almanya-Türkiye maçının kazananı, yarı finalde Sırbistan-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya Filenin Sultanları Voleybol TRT 1
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