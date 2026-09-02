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Türkiye
AA 02.09.2026 14:51

Silivri'de batan geminin İskenderun'dan çıkış görüntüsüne ulaşıldı

Marmara Denizi'nde bir ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" adlı kuru yük gemisinin, 27 Ağustos'ta İskenderun Limanı'ndan ayrılışının güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.

Silivri'de batan geminin İskenderun'dan çıkış görüntüsüne ulaşıldı

Silivri açığında gece saatlerinde motor yağı yüklü "ALSU" gemisiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin, İSDEMİR Limanı'ndan demir aldığı öğrenildi.

Rulo sac taşıyan geminin limandan 27 Ağustos saat 15.58'de ayrılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Silivri'de batan geminin İskenderun'dan çıkış görüntüsüne ulaşıldı

Kayıtta, yola çıkan gemiye römorkörün eşlik etmesi yer aldı.

Silivri'de batan geminin İskenderun'dan çıkış görüntüsüne ulaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmara Denizi'ndeki kazanın ardından batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinde kaptanlar dahil 10 Türk deniz insanının bulunduğunu, denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

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