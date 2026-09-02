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Türkiye
AA 02.09.2026 13:55

Sulama kanalına düşen diğer kardeş de hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen Mazin Halaf’ın (9) ardından kardeşi Yazen Halaf (6) da hayatını kaybetti.

Sulama kanalına düşen diğer kardeş de hayatını kaybetti

Olay, Tarsus ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının yakınında yürüyen Suriye uyruklu Mazin ve Yazen Halaf kardeşler, henüz belirlenemeyen nedenle suya düştü. Yazen Halaf, çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de iki kardeşten biri sulama kanalında boğuldu
Mersin'de iki kardeşten biri sulama kanalında boğuldu

Suda kaybolan Mazin Halaf için bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Kanalda arama çalışması başlatan ekipler, çocuğun cansız bedenini düştüğü noktanın yaklaşık 300 metre ilerisinde buldu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Mazin Halaf’ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morga götürüldü.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yazen Halaf da bugün sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki kardeşim ölümüyle ilgili inceleme sürüyor.

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